«Если вам нравится коммунизм, просто честно об этом скажите». Как Александр Конотопский объяснял противникам законопроекта №12089, почему Украина – страна бедных людей

Forbes Ukraine не переопубликовывает сообщения из социальных сетей, но для сообщения основателя Ajax Systems Александра Конотопского сделали исключение. Аргументация предпринимателя, почему украинской экономике полезен законопроект №12089 о добросовестном покупателе земли, – это доступное объяснение, почему Украина и до войны была самой бедной страной Европы. И почему такой останется, если власть и общество не пересмотрят отношение к бизнесу и частной собственности

«Частное – плохо. Все должно принадлежать государству. Тот, кто пытается зарабатывать деньги индивидуально, – негодяй (в оригинале – другое слово) и хочет быть лучше общества. Если человек хочет обладать чем-нибудь – это преступление. Если человек использует деньги, чтобы зарабатывать деньги – это высшая мера преступления. Все, что есть государственное, является святым. А все что частное – с ним можно делать что угодно ради общественного блага», – картаво говорит человек. У него усы, бородка. Рядом красное знамя, на котором слева молот, а справа серп.

Коммунисты в прошлом веке приобрели немало сторонников по всему миру. Идея коммунизма нравится массам: все поровну, социальное равенство. Ряд стран, включая едва созданный Советский Союз, пошли по этому пути. Но примерно в 1970-х стало понятно, что западные страны при лидерстве США опережают коммунистические страны во всем.

Дэн Сяопин начал реформировать Китай. Начало рождаться китайское экономическое чудо, которое впоследствии сделает эту страну второй (а может, уже первой) экономикой мира.

В СССР реформы не были сделаны. Империя пала. Коммунизм и государственное проиграли «в сухую» капитализму и частному.

Чем закончилась «государственная» экономика? Отсутствием базовых товаров в магазинах, «сгоревшими» деньгами в государственном банке, эмиграцией талантов, разваленными цепочками снабжения, безработицей, научными сотрудниками на базарах, бандитизмом, отсутствием системы правосудия.

Доходы населения = развитие бизнеса

Возник интересный вопрос – в УССР работали 50 млн человек 50 лет. Как разделить то, что они наработали? Менеджерить переход уже в независимой Украине было некому. Переход от государственной собственности к частной начался диким и неконтролируемым образом.

Кто-то получил очень много (но не думаю, что они сейчас счастливы), кто-то не получил ничего. Несправедливо.

У украинцев много фантомных болей на эту тему. Поделюсь, как я победил свою.

Берем состояние людей, добившихся больших успехов в приватизации. Я насчитал примерно $30 млрд. Делим их на 40 млн населения. Если эти активы продать – каждый украинец получил бы по $750. Единожды. Конечно, хорошо. Но это точно не радикальное изменение ситуации. Это не материально.

Если нет счастья и изобилия в «отжиме» активов у олигархов, их продаже и раздаче денег населению – где спрятали успех? Что кардинально изменяет ситуацию? Где она – та самая богатая жизнь? Где средняя зарплата в $1000? А лучше в $3000?

Ответ на поверхности – в развитии бизнеса (экономики).

Когда бизнес развивается, компании конкурируют и увеличивают зарплату. Чтобы получить больше талантов и лучше конкурировать на рынке.

Если упростить – бизнес развивается, доходы населения растут. Далее бизнес начинает учить людей. Растет производительность труда – и снова повышается доход человека. Затем локальные бизнесы начинают продавать свои товары и услуги по экспорту, ресурсы компаний увеличиваются, они еще больше конкурируют за людей.

Далее инвестор смотрит – компания растет, проинвестирую-ка в нее и заработаю. Компания для развития нанимает еще больше людей – зарплата продолжает расти. И так далее.

Рост доходов населения напрямую связан простым показателем – развитием компаний. Правительство не увеличивает зарплаты и доходы населения. Их повышает бизнес, когда он успешен.

Теорию выше мы наблюдали в реальном времени на рынке IT, например. Помню время, когда крутой программист получал $1000. Сейчас такой получает $7000. Это результат развития бизнеса и конкуренции за таланты.

Фиксируем: доходы людей напрямую зависят от развития компаний.

Высокие доходы – развитие страны

Что делать, чтобы бизнес развивался? Почему в одних странах он развивается, а в других нет?

Предприниматели и коллективы должны быть сконцентрированы на построении качественной компании. Они не должны отвлекаться от рыночной конкуренции и постоянно думать, что завтра их компанию могут умножить на ноль.

Фокус – создание лучших продуктов и услуг.

Построение компаний – дело непростое. Много риска. Надо инвестировать. Время, силы, деньги.

Если в стране А есть риск потерять деньги, а в стране Б этого риска нет, куда предприниматели поедут создавать компании и куда идут инвесторы инвестировать? В страну Б.

Если в стране А инвестор, строящий отель, может его потерять, а в стране Б инвестор, строящий отель, его потерять не может, инвестор будет инвестировать в страну Б. И страна Б получит новые рабочие места, давление на рынок труда, более высокие доходы населения.

Следующее простое правило: неприкосновенная частная собственность – основа капитализма и экономического развития, и как результат – высоких доходов населения и развития страны в целом.

Именно эти простые правила и легли в основу законопроекта №12089 от 3 октября 2024 года о добросовестном покупателе земли. Это был базовый вопрос, который чуть более года назад Совет поддержки бизнеса поднял на встрече с Владимиром Зеленским. Президент тогда сказал, что очень уважает бизнес и видит необходимость обеспечения неприкосновенности частной собственности. Мы просим его сделать последний шаг и подписать закон, который Верховная Рада уже проголосовала.

После написания

Когда мы продвигали этот закон, думали, что получим сопротивление со стороны рейдеров и коррумпированных стражей порядка, пользующихся несовершенным законодательством для атак на бизнес. Но удивился, что сопротивление мы получили от общественных активистов и экологов.

Их главные тезисы – «легализуют награбленное и тем самым нанесут ущерб обществу» и «забудут леса и парки, испортят реки». Это не так.

Пять конструктивных ответов:

1. Основную пользу общество извлекает от экономической деятельности, а не от продажи государственной собственности. В 2021 году государство получило от налоговых поступлений в 100 раз больше средств, чем поступлений от приватизации (1200 млрд против 12 млрд грн).

Так о чем нужно волноваться? Что кто-то не доплатит за землю? Или о том, что экономика не развивается и доходы физических лиц не растут?

2. Закон никак не освобождает от ответственности чиновников, совершивших преступление и что-то укравших.

3. Закон обеспечивает 10-летний срок для проверки законности приобретения имущества (что значительно больше привычных трех лет).

4. Действие закона не распространяется на земли критической инфраструктуры, объекты обороны, культурного наследия или природно-заповедного фонда.

5. Никаких изменений в экологические нормы законопроект не вносит.

Уважаемые оппоненты законопроекта, прошу почитать труды Карла Маркса или Владимира Ленина. Многое из того, что вы пропагандируете, – это оттуда.

Если вам нравится коммунизм, просто честно скажите об этом. Себе и окружению. Это нормально. Возможно, нужно попробовать еще раз.

А если не нравится и вы ошиблись – пожалуйста, помогайте строить экономику. И подпишите петицию.