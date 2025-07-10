Ajax Systems Олександра Конотопського стартувала як виробник охоронних сигналізацій середнього цінового сегмента. Сьогодні компанія пропонує понад 180 продуктів у чотирьох вертикалях – від захисту від вторгнень до пожежної безпеки. Як Конотопський будує екосистему? Інтерв’ю редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну на «Форумі підприємців 2025».

«Коли я побачу, що амбіції команди більші, ніж мої – я відійду від ролі, – говорить засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, 39. – Бо навіщо заважати». У його компанії – 4000 працівників.

Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки в Європі. Починалася вона зі звичайних сигналізацій для захисту від вторгнень. Нині TAM (Total Addressable Market — максимальний обсяг ринку для продукту або послуги, якщо ви задовольните 100% попиту, – Forbes Ukraine) компанії зріс із $4 млрд до $50 млрд, завдяки виходу у нові вертикалі: пожежна безпека й відеоспостереження, говорить Конотопський.