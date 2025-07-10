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«Масштабували ринок в 12 разів». Ajax Systems виросла із сигналізацій у «оркестр» охоронних продуктів, що зазіхає на $50 млрд попиту. Що будує Конотопський? 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

6 хв читання

охоронні системи від Ajax Systems

Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки в Європі. Загалом у портфоліо – 180 продуктів, якими користуються 3,5 млн людей станом на кінець 2024-го

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Ajax Systems Олександра Конотопського стартувала як виробник охоронних сигналізацій середнього цінового сегмента. Сьогодні компанія пропонує понад 180 продуктів у чотирьох вертикалях – від захисту від вторгнень до пожежної безпеки. Як Конотопський будує екосистему? Інтерв’ю редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну на «Форумі підприємців 2025».

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«Коли я побачу, що амбіції команди більші, ніж мої – я відійду від ролі, – говорить засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, 39. – Бо навіщо заважати». У його компанії – 4000 працівників.  

Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки в Європі. Починалася вона зі звичайних сигналізацій для захисту від вторгнень. Нині TAM (Total Addressable Market — максимальний обсяг ринку для продукту або послуги, якщо ви задовольните 100% попиту, – Forbes Ukraine) компанії зріс із $4 млрд до $50 млрд, завдяки виходу у нові вертикалі: пожежна безпека й відеоспостереження, говорить Конотопський. 

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