«Нам тоже нужно». Украинские компании Prostor, «Новая почта» и МХП открыли вакансии ИИ-директоров. Зачем это бизнесу и как не прогадать в найме

Prostor, Nova («Новая почта») и МХП открыли вакансии ИИ-директоров – новой для Украины топ-должности, которая появилась на волне интереса к искусственному интеллекту. Бизнес ищет специалистов, способных внедрять ИИ-инструменты в операционные процессы, но найти таких нелегко: рынок новый, требования высокие, а зарплата может стартовать от $6000. Как не ошибиться в найме ИИ-директора?