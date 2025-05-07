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«Нам тоже нужно». Украинские компании Prostor, «Новая почта» и МХП открыли вакансии ИИ-директоров. Зачем это бизнесу и как не прогадать в найме

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Штучний інтелект для бізнесу: «Нова пошта», МХП і магазин Prostor шукають ШІ-директорів /Getty Images

Украинские компании Prostor, «Новая почта» и МХП ищут ИИ-директоров. Зачем это бизнесу? Фото Getty Images

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Prostor, Nova («Новая почта») и МХП открыли вакансии ИИ-директоров – новой для Украины топ-должности, которая появилась на волне интереса к искусственному интеллекту. Бизнес ищет специалистов, способных внедрять ИИ-инструменты в операционные процессы, но найти таких нелегко: рынок новый, требования высокие, а зарплата может стартовать от $6000. Как не ошибиться в найме ИИ-директора?

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