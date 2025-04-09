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Технология размером с интернет. Как оценить эффективность внедрения ИИ в бизнес-процессы? Рассказывают топ-менеджеры Prom.ua, ЛУН и ІТ-Enterprise

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ у бізнесі, штучний інтелект для ЛУН, Prom, IT-Enterprise /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Слева направо: CEO DevRain Александр Краковецкий, основатель и CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко, директор по продукту в Prom Никита Артемчук и бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Как украинские компании используют искусственный интеллект в своих продуктах и ​​процессах? Почему у топ-менеджмента возникает скепсис по поводу внедрения ИИ-инструментов? Как считать ROI? Опыт ІТ-Enterprise, Prom.ua и ЛУН

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