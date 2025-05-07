«Нам теж треба». Українські компанії Prostor, «Нова пошта» та МХП відкрили вакансії ШІ-директорів. Навіщо це бізнесу і як не прогадати у наймі

Prostor, Nova («Нова пошта») і МХП відкрили вакансії ШІ-директорів – нової для України топпосади, яка з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. Бізнес шукає фахівців, здатних впроваджувати ШІ-інструменти в операційні процеси, але знайти таких нелегко: ринок новий, вимоги високі, а зарплата може стартувати від $6000. Як не помилитися у наймі ШІ-директора?