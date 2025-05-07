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«Нам теж треба». Українські компанії Prostor, «Нова пошта» та МХП відкрили вакансії ШІ-директорів. Навіщо це бізнесу і як не прогадати у наймі

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Штучний інтелект для бізнесу: «Нова пошта», МХП і магазин Prostor шукають ШІ-директорів /Getty Images

Українські компанії Prostor, «Нова пошта» та МХП шукають ШІ-директорів. Навіщо це бізнесу? Фото Getty Images

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Prostor, Nova («Нова пошта») і МХП відкрили вакансії ШІ-директорів – нової для України топпосади, яка з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. Бізнес шукає фахівців, здатних впроваджувати ШІ-інструменти в операційні процеси, але знайти таких нелегко: ринок новий, вимоги високі, а зарплата може стартувати від $6000. Як не помилитися у наймі ШІ-директора?

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