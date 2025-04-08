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«Компании без интеграции искусственного интеллекта исчезнут». Кто такой ИИ-директор и когда он нужен бизнесу? Опыт MacPaw, EPAM и Минцифры

Forbes

4 хв читання

Хто такий ШІ-директор і чи потрібен він вашій компанії /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

MacPaw, EPAM и Минцифры назначили руководителей по искусственному интеллекту, чтобы оставаться конкурентоспособными и масштабировать ИИ-инициативы Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Лихорадка искусственного интеллекта породила новую руководящую позицию в бизнесе. MacPaw, EPAM и Минцифры назначили директоров по искусственному интеллекту, чтобы оставаться конкурентоспособными и масштабировать ИИ-инициативы. Когда эта роль становится необходимостью?

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