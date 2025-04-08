«Компании без интеграции искусственного интеллекта исчезнут». Кто такой ИИ-директор и когда он нужен бизнесу? Опыт MacPaw, EPAM и Минцифры

Лихорадка искусственного интеллекта породила новую руководящую позицию в бизнесе. MacPaw, EPAM и Минцифры назначили директоров по искусственному интеллекту, чтобы оставаться конкурентоспособными и масштабировать ИИ-инициативы. Когда эта роль становится необходимостью?