«Компании без интеграции искусственного интеллекта исчезнут». Кто такой ИИ-директор и когда он нужен бизнесу? Опыт MacPaw, EPAM и Минцифры

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Лихорадка искусственного интеллекта породила новую руководящую позицию в бизнесе. MacPaw, EPAM и Минцифры назначили директоров по искусственному интеллекту, чтобы оставаться конкурентоспособными и масштабировать ИИ-инициативы. Когда эта роль становится необходимостью?
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