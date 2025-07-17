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«Наш фокус – автобусы». Война обвалила выручку агрегатора билетов Tickets.ua втрое – до €200 млн. О продаже казахской «дочки», работе на более чем 100 рынках и выходе из Турции – интервью с CEO

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Альона Сидельникова
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9 хв читання

як Tickets.ua оговтується від війни і пандемії /предоставлено пресс-службой

В июле онлайн-сервис по покупке билетов Tickets.ua продал рекордное количество авиабилетов в сутки – 6200 штук, рассказывает CEO Андрей Ингульский. Фото предоставлено пресс-службой

Пандемия и война стали испытанием для Tickets.ua, онлайн-оператора билетов. Сначала ограничения на передвижение из-за COVID, а затем закрытое небо перекроили бизнес. Новый фокус – автобусные перевозки, экспансия и дополнительные услуги. Например, в июне компания запустила покупку билетов по частям в партнерстве с monobank. CEO Андрей Ингульский рассказывает о том, как на ходу переосмысливает бизнес

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В июле онлайн-сервис по покупке билетов Tickets.ua продал рекордное за последние годы количество авиабилетов в сутки – 6200 штук, рассказывает CEO Андрей Ингульский, 42. Это все еще вдвое меньше по сравнению с довоенными показателями, когда цифра достигала 12 000 билетов в сутки.

Ингульский основал Tickets.ua в 2008 году вместе с другим львовянином Сергеем Кравцом. Сервис бронировал авиабилеты, зарабатывая на комиссии и собственной наценке. В 2013 году компания начала экспансию, поэтому через два года создала холдинг TTN в Австрии, под зонтиком которого объединила все иностранные «дочки».

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