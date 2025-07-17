Пандемія та війна стали випробуванням для Tickets.ua, онлайн-оператора квитків. Спершу обмеження на пересування через COVID, а згодом – закрите небо перекроїли бізнес. Новий фокус – автобусні перевезення, експансія та додаткові сервіси. Наприклад, у червні компанія запустила покупку квитків частинами у партнерстві із monobank. CEO Андрій Інгульський розповідає про те, як на ходу переосмислює бізнес.

У липні онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua продав рекордну за останні роки кількість авіаквитків за добу – 6200 штук, розповідає CEO Андрій Інгульський, 42. Це все ще удвічі менше у порівнянні з довоєнними показниками, коли цифра сягала до 12 000 квитків на добу.

Інгульський заснував Tickets.ua у 2008-му разом з іншим львівʼянином Сергієм Кравцем. Сервіс бронював авіаквитки, заробляючи на комісії і власній націнці. У 2013-му компанія почала експансію, тому через два роки створила холдинг TTN в Австрії, під парасолькою якого обʼєднла всі іноземні «дочки».