Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:16 хвилин
Лидер рынка онлайн-вызова авто Uklon рассматривает выход на рынок международных автобусных перевозок. Решение о запуске в компании планируют принять в четвертом квартале 2025 года, узнал Forbes Ukraine. Какие перспективы Uklon выйти в новую нишу?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
В 2026-м лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon планирует запуск нового продукта, говорит вице-президент по стратегии и развитию компании Оксана Распутная. Будут выбирать между самокатами и автобусными перевозками.
В автобусном сегменте компания анализирует запуск сервиса для поездок из Украины в европейские страны, говорит CEO Uklon Сергей Гришков. Речь идет как о регулярных рейсах, так и о трансферах из европейских аэропортов без фиксированного расписания.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.