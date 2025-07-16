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Пересесть на автобус. В начале 2026 года Uklon может запустить автобусные перевозки из Украины в Европу. Что ждет компанию на рынке объемом в 7 млрд грн

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

2 хв читання

Сервіс таксі Uklon запускає автобусні перевезення, автобус «Київ – Варшава» /коллаж Анастасия Кононова

В начале 2026 года Uklon может запустить автобусные перевозки из Украины в Европу Фото коллаж Анастасия Кононова

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Лидер рынка онлайн-вызова авто Uklon рассматривает выход на рынок международных автобусных перевозок. Решение о запуске в компании планируют принять в четвертом квартале 2025 года, узнал Forbes Ukraine. Какие перспективы Uklon выйти в новую нишу?

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В 2026-м лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon планирует запуск нового продукта, говорит вице-президент по стратегии и развитию компании Оксана Распутная. Будут выбирать между самокатами и автобусными перевозками.

В автобусном сегменте компания анализирует запуск сервиса для поездок из Украины в европейские страны, говорит CEO Uklon Сергей Гришков. Речь идет как о регулярных рейсах, так и о трансферах из европейских аэропортов без фиксированного расписания.

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