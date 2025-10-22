ИИ-помощник Fitly для редактирования резюме от Jooble работает в 38 странах, говорится в ответе компании на запрос Forbes. За первые полтора месяца сервис привлек сотни активных пользователей. Как Jooble планирует монетизировать кандидатов

В первый месяц работы ИИ-сервис для редактирования резюме Fitly от Jooble привлек сотни платных пользователей и принес компании около 7% от плановой месячной выручки, которую стремятся достичь этим продуктом, сообщили в компании на запрос Forbes Ukraine. Компания запустила сервис в начале сентября 2025 года.

Среди конкурентов – американские Jobscan и Teal, предлагающие инструменты для оптимизации резюме под вакансию. Последний в январе 2025 года привлек $7,5 млн, что повысило общую сумму инвестиций до $19 млн. «Мы смотрим на рынок и адаптируем лучшие практики», – говорил в сентябре Forbes соучредитель компании Роман Прокофьев.

Сайт по поиску работы Jooble работает в 67 странах и входит в топ-10 мировых платформ по посещаемости, добавляет он. Доход компания получает от бизнеса – за публикацию и рекламу вакансий (сумма не разглашается).

Fitly – первая попытка Jooble зарабатывать и на соискателях. «Несмотря на рост интереса к ИИ-инструментам, готовность кандидатов платить за подобные инструменты низкая», – считает соучредитель украинского сервиса для поиска работы Work.ua Артур Михно.

Как Jooble планирует монетизировать кандидатов, не привыкших платить за поиск работы?

ИИ-ассистент для поиска работы Fitly