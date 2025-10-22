ШІ-помічник Fitly для редагування резюме від Jooble працює у 38 країнах, ідеться у відповіді компанії на запит Forbes. За перші півтора місяця сервіс залучив сотні активних користувачів. Як Jooble планує монетизувати кандидатів

У перший місяць роботи ШІ-cервіс для редагування резюме Fitly від Jooble залучив сотні платних користувачів і приніс компанії близько 7% від планового місячного виторгу, якого прагнуть досягти цим продуктом, повідомили у компанії на запит Forbes Ukraine. Компанія запустила сервіс на початку вересня 2025-го.

Серед конкурентів – американські Jobscan та Teal, які пропонують інструменти для оптимізації резюме під вакансію. Останній у січні 2025-го залучив $7,5 млн, що підвищило загальну суму інвестицій до $19 млн. «Ми дивимося на ринок і адаптуємо найкращі практики», – казав у вересні Forbes співзасновник компанії Роман Прокоф’єв.

Сайт з пошуку роботи Jooble працює у 67 країнах і входить до топ-10 світових платформ за відвідуваністю, додає він. Дохід компанія отримує від бізнесу – за публікацію та рекламу вакансій (сума не розголошується).

Fitly – перша спроба Jooble заробляти і на шукачах роботи. «Попри ріст інтересу до ШІ-інструментів, готовність кандидатів платити за подібні інструменти низька», – вважає співзасновник українського сервісу для пошуку роботи Work.ua Артур Міхно.

Як Jooble планує монетизувати кандидатів, які не звикли платити за пошук роботи?

ШІ-асистент для пошуку роботи Fitly