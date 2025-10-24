До конца 2025 года появятся экспортно-импортные платформы в Европе, США и на Ближнем Востоке, чтобы украинские производители могли продавать свое вооружение за рубежом. Какие условия и куда будут направляться вырученные денежные средства? Что именно будет экспортироваться в первую очередь? Forbes Ukraine собрал первые детали механизма