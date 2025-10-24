Forbes Digital підписка
«Только профицитное вооружение». Платформы для экспорта оборонки должны быть запущены до конца года. Первые детали, как это может работать

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Експорт зброї: що можна експортувати за кордон /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Минобороны создает платформы сотрудничества с украинскими производителями и международными партнерами для совместных производств, технологического трансфера и развития экспортно-импортных площадок Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

До конца 2025 года появятся экспортно-импортные платформы в Европе, США и на Ближнем Востоке, чтобы украинские производители могли продавать свое вооружение за рубежом. Какие условия и куда будут направляться вырученные денежные средства? Что именно будет экспортироваться в первую очередь? Forbes Ukraine собрал первые детали механизма

