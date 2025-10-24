Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:50 хвилин
До кінця 2025 року зʼявляться експортно-імпортні платформи у Європі, США та на Близькому Сході, щоб українські виробники могли продавати своє озброєння за кордоном. Які умови та куди будуть спрямовуватися виручені кошти? Що саме буде експортуватися найперше? Forbes Ukraine зібрав перші деталі механізму
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.