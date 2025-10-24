До кінця 2025 року зʼявляться експортно-імпортні платформи у Європі, США та на Близькому Сході, щоб українські виробники могли продавати своє озброєння за кордоном. Які умови та куди будуть спрямовуватися виручені кошти? Що саме буде експортуватися найперше? Forbes Ukraine зібрав перші деталі механізму