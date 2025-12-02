Евросоюз делает ставку на развитие ИИ для бизнеса, в то время как США – на конечных потребителей, сказала директор AI Office Европейской комиссии Лучила Сиоли во время выступления на AI Summit от Forbes Ukraine. Закон о регуляции ИИ должен помочь в этом, а не чрезмерно зарегулировать. Как ЕС планирует соперничать с США?

ЕС будет покрывать треть расходов на создание «ИИ-фабрик», остальное инвестируют частные компании, рассказала директор AI Office Европейской комиссии Лучила Сиоли во время публичного интервью на конференции Forbes AI Summit. Эти фабрики обеспечат доступ к суперкомпьютерам, дата-центрам и сервисам ИИ для стартапов, исследователей и компаний.

В 2024 году Еврокомиссия определила создание «ИИ-фабрик» стратегическим приоритетом в Пакете инноваций в сфере ИИ и планирует увеличить инвестиции в такие проекты. Подобные фабрики должны заработать в 19 странах ЕС в 2025–2026 годах.