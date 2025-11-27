MacPaw запустила серию инициатив по обучению команды после выхода GPT в 2022-м. Одной из них стала практическая ИИ-игра с ежедневными задачами, помогавшими сотрудникам осваивать инструменты ИИ. Об этом во время AI Summit от Forbes Ukraine рассказала соучредитель и технический директор по инновациям MacPaw Вера Ткаченко.
- Задачи были разные – от создания рецептов до создания сайтов, рассказала Ткаченко.
- «Все было геймифицировано: каждый день в одно и то же время сотрудники получали новое задание в Slack», – добавляет она.
- По ее словам, вовлеченность команды была высокой, а отдельная группа поддержки помогала тем, кто сталкивался с трудностями. «Инициатива давала людям возможность попробовать разные инструменты собственноручно, а не только слушать лекции», – говорит Ткаченко.
- ИИ-игра стала самой успешной инициативой по обучению в компании. «Она дала наибольший возврат инвестиций», – говорит Ткаченко.
Контекст
MacPaw – одна из самых крупных продуктовых IT-компаний Украины. Ее основал Александр Косован. Флагманский продукт – софт CleanMyMac, очищающий ноутбуки Apple от лишних файлов. Он генерирует 80% выручки компании. Согласно отчету главной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка в 2023-м – $84,9 млн.
Многолетняю зависимость от одного продукта должен изменить Eney, полноценный релиз которого запланирован на конец года. Он ориентирован на пользователей MacBook. Бета-версия появилась 22 мая. «Я ожидаю, что в течение трех лет Eney станет нашим основным бизнесом», – говорил Forbes основатель компании Александр Косован в апреле.
