Євросоюз робить ставку на розвиток ШІ для бізнесу, тоді як США – на кінцевих споживачів, сказала директорка AI Office Європейської комісії Лучіла Сіолі під час виступу на AI Summit від Forbes Ukraine. Закон про регуляцію ШІ має допомогти у цьому, а не надмірно зарегулювати. Як ЄС планує змагатися із США?

ЄС покриватиме третину витрат на створення «ШІ-фабрик», решту інвестують приватні компанії, розповіла директорка AI Office Європейської комісії Лучіла Сіолі під час публічного інтерв’ю на конференції Forbes AI Summit CEO DevRain Олександру Краковецькому. Ці фабрики забезпечать доступ до суперкомп’ютерів, дата-центрів та сервісів ШІ для стартапів, дослідників і компаній.

У 2024-му Єврокомісія визначила створення «ШІ-фабрик» стратегічним пріоритетом у Пакеті інновацій у сфері ШІ та планує збільшити інвестиції в такі проєкти. Подібні фабрики мають запрацювати в 19 країнах ЄС у 2025–2026 роках.