«В десять раз быстрее». Объединение бизнес-ангелов Iclub с портфелем на $65 млн планирует заменить аналитиков ИИ-агентами. Изменит ли это индустрию

Ангельский синдикат Iclub (часть TA Ventures Виктории Тигипко) передал венчурную рутину ИИ-агентам. Три месяца искусственный интеллект прорабатывает документы, проверяет инвесторов и даже готовится к анализу новых сделок. По словам управляющего партнера Iclub Юрия Романюхи, ИИ может быть в десять раз быстрее инвестаналитика. Как применяется искусственный интеллект для венчурного инвестирования?