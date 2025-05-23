«В десять раз быстрее». Объединение бизнес-ангелов Iclub с портфелем на $65 млн планирует заменить аналитиков ИИ-агентами. Изменит ли это индустрию

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Ангельский синдикат Iclub (часть TA Ventures Виктории Тигипко) передал венчурную рутину ИИ-агентам. Три месяца искусственный интеллект прорабатывает документы, проверяет инвесторов и даже готовится к анализу новых сделок. По словам управляющего партнера Iclub Юрия Романюхи, ИИ может быть в десять раз быстрее инвестаналитика. Как применяется искусственный интеллект для венчурного инвестирования?
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