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«В десять раз быстрее». Объединение бизнес-ангелов Iclub с портфелем на $65 млн планирует заменить аналитиков ИИ-агентами. Изменит ли это индустрию

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Iclub замінить аналітиків на ШІ, інвестиції в ШІ /Getty Images

Ангельский синдикат Iclub с портфелем на $65 млн использует ИИ-агентов в своей работе. Сколько они могут сэкономить? Фото Getty Images

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Ангельский синдикат Iclub (часть TA Ventures Виктории Тигипко) передал венчурную рутину ИИ-агентам. Три месяца искусственный интеллект прорабатывает документы, проверяет инвесторов и даже готовится к анализу новых сделок. По словам управляющего партнера Iclub Юрия Романюхи, ИИ может быть в десять раз быстрее инвестаналитика. Как применяется искусственный интеллект для венчурного инвестирования?

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