«Вдесятеро швидший». Обʼєднання бізнес-ангелів Iclub із портфелем на $65 млн планує замінити аналітиків ШІ-агентами. Чи змінить це індустрію

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Ангельський синдикат Iclub (частина TA Ventures Вікторії Тігіпко) передав венчурну рутину ШІ-агентам. Три місяці штучний інтелект опрацьовує документи, перевіряє інвесторів і навіть готується до аналізу нових угод. За словами керуючого партнера Iclub Юрія Романюхи, ШІ може бути вдесятеро швидшим ніж інвестаналітик. Як використовується штучний інтелект для венчурного інвестування?
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