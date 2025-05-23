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«Вдесятеро швидший». Обʼєднання бізнес-ангелів Iclub із портфелем на $65 млн планує замінити аналітиків ШІ-агентами. Чи змінить це індустрію

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Iclub замінить аналітиків на ШІ, інвестиції в ШІ /Getty Images

Ангельський синдикат Iclub із портфелем на $65 млн використовує ШІ-агентів у своїй роботі. Скільки вони можуть заощадити. Фото Getty Images

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Ангельський синдикат Iclub (частина TA Ventures Вікторії Тігіпко) передав венчурну рутину ШІ-агентам. Три місяці штучний інтелект опрацьовує документи, перевіряє інвесторів і навіть готується до аналізу нових угод. За словами керуючого партнера Iclub Юрія Романюхи, ШІ може бути вдесятеро швидшим ніж інвестаналітик. Як використовується штучний інтелект для венчурного інвестування?

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