Чувствовать будущее. Венчурный фонд TA Ventures Виктории Тигипко ежегодно инвестирует миллионы долларов в десятки стартапов. Как она находит бизнесы с потенциалом единорогов

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Виктория Тигипко вырастила один из наиболее продуктивных венчурных фондов на украинском рынке. Что происходит за кулисами миллионных сделок?
Не влюбляться в стартапы – таким принципом руководствуется, выбирая проекты для инвестиций, основательница TA Vеntures Виктория Тигипко, 51. Своего дела это правило, похоже, не касается – о собственном фонде она готова говорить часами.
С редактором Forbes Тигипко встречается во время короткого визита в Киев между масштабной американской техноконференцией TechCrunch Disrupt и лиссабонским Web Summit. В 2024-м эти события посетило более 81 000 гостей.
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