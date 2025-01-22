Чувствовать будущее. Венчурный фонд TA Ventures Виктории Тигипко ежегодно инвестирует миллионы долларов в десятки стартапов. Как она находит бизнесы с потенциалом единорогов

Виктория Тигипко вырастила один из наиболее продуктивных венчурных фондов на украинском рынке. Что происходит за кулисами миллионных сделок?

Не влюбляться в стартапы – таким принципом руководствуется, выбирая проекты для инвестиций, основательница TA Vеntures Виктория Тигипко, 51. Своего дела это правило, похоже, не касается – о собственном фонде она готова говорить часами.

С редактором Forbes Тигипко встречается во время короткого визита в Киев между масштабной американской техноконференцией TechCrunch Disrupt и лиссабонским Web Summit. В 2024-м эти события посетило более 81 000 гостей.