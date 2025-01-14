«Внимание – на качестве, а не на количестве сделок». В 2024 году треть самых активных инвесторов в украинские стартапы фокусировались на DefenceTech. Каковы их планы на 2025-й

За последние 12 месяцев украинский венчурный ландшафт еще больше милитаризировался. Сколько стартапов в портфеле крупнейших игроков? Forbes Ukraine публикует срез экосистемы за 2024 год и прогнозы на 2025-й.

«Если до 2022 DefenceTech считался «темным лесом» или даже «табу» для инвесторов, то сегодня это одна из ведущих ниш», – говорит соучредитель дефенс-фонда Nezlamni Дмитрий Дубровский.

Запущенный в июне 2024-го фонд на $2 млн – совместное детище Дубровского и его бизнес-партнеров по сервису Uklon Сергея Смуся, Виктории Дубровской и Виталия Дятленко. И наглядная иллюстрация одного из самых ярких венчурных трендов 2024 года на украинском стартап-рынке.