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«Ожидания были выше, чем реальность». Венчурный фонд совладельца Sport Life закрылся, узнал Forbes Ukraine. Почему он не сделал ни одной инвестиции?

Forbes

3 хв читання

Фонд Ruta.vc видалив сайт та закрився /Карасева Александра при помощи Midjourney

Forbes Ukraine узнал, что венчурный фонд совладельца Sport Life на $50 млн закрылся. Фото Карасева Александра при помощи Midjourney

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Венчурный фонд Ruta.vc, который должен был стать первым украинским фондом, сфокусированным на SportTech, закрылся через год после запуска. Теперь его сайт неактивен, а домен выставлен на продажу. Почему так произошло?

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Последний раз сайт венчурного фонда Ruta.vc обновлялся 16 января 2025 года, свидетельствует веб-архив. Сейчас он неактивен, домен выставлен на продажу. «Мы закрыли проект. Ожидания были выше, чем реальность», – объяснила в письменном комментарии Forbes Ukraine управляющий партнер фонда Елена Пшеничная.

Ruta.vc запустил в 2024 году совладелец спортклуба Sport Life Дмитрий Бондаренко. Это должен был быть первый в Украине фонд, сфокусированный на SportTech-стартапах – компаниях, разрабатывающих технологии для спорта. Его плановый размер – $50 млн. Это значительная сумма – например, вдвое больше размера фонда SMRK Александра Косована и соразмерна с первым фондом TA Ventures Виктории Тигипко.

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