«Ожидания были выше, чем реальность». Венчурный фонд совладельца Sport Life закрылся, узнал Forbes Ukraine. Почему он не сделал ни одной инвестиции?

Венчурный фонд Ruta.vc, который должен был стать первым украинским фондом, сфокусированным на SportTech, закрылся через год после запуска. Теперь его сайт неактивен, а домен выставлен на продажу. Почему так произошло?

Последний раз сайт венчурного фонда Ruta.vc обновлялся 16 января 2025 года, свидетельствует веб-архив. Сейчас он неактивен, домен выставлен на продажу. «Мы закрыли проект. Ожидания были выше, чем реальность», – объяснила в письменном комментарии Forbes Ukraine управляющий партнер фонда Елена Пшеничная.

Ruta.vc запустил в 2024 году совладелец спортклуба Sport Life Дмитрий Бондаренко. Это должен был быть первый в Украине фонд, сфокусированный на SportTech-стартапах – компаниях, разрабатывающих технологии для спорта. Его плановый размер – $50 млн. Это значительная сумма – например, вдвое больше размера фонда SMRK Александра Косована и соразмерна с первым фондом TA Ventures Виктории Тигипко.