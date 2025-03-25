Венчур не на часі. Фонд GR Capital за три роки не зміг зібрати $100 млн для інвестицій у стартапи. Чому він не єдиний, кого спіткала ця проблема

Українські венчурні фонди вичерпують свій капітал, але зібрати нові кошти – виклик. Приклад – GR Capital, який за три роки не зміг збільшити розмір фонду до €100 млн. Коли ситуація може змінитися?

У венчурного фонду GR Capital залишилося капіталу ще на 1–2 інвестиції, каже керівний партнер Макс Філіппов. Це кошти з другого фонду обсягом €30 млн, який зібрали в червні 2022-го, хоча початкова мета була €100 млн.

Чому не вдалося досягти цієї планки? Спершу на заваді став початок повномасштабного вторгнення. «Щоб спокійно дати кошти фонду та заморозити їх на сім років, потрібна впевненість у стабільності», – говорить Філіппов. Плани дозбирати фонд до €100 млн спочатку перенесли на 2023 рік. Досягти мети не вдалося дотепер.