«Венчур как погребальная яма». Фонд SMG в размере $10 млн планировал уложиться в 100 стартапов, но исчез с радаров. Что с ним произошло?

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Венчурный фонд SMG Capital обещал инвестировать в 100 украинских стартапов, но за год работы так и не обнародовал ни одного соглашения. Соучредитель Александр Шинкарев говорит, что вложил собственный $1 млн в шесть стартапов, но не называет их. Участники венчурного рынка о SMG Capital почти ничего не слышали, а эксперты сомневаются в реальности планов. Почему анонсированная «фабрика стартапов» не заработала?
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