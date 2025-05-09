Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Венчур как погребальная яма». Фонд SMG в размере $10 млн планировал уложиться в 100 стартапов, но исчез с радаров. Что с ним произошло?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

5 хв читання

Закриття фонду, венчурні інвестиції це /Сгенерировано ИИ

Венчурный фонд в Украине SMG Сapital собирался вложить $100 000 венчурных инвестиций в 100 стартапов в год. Что с ним произошло? Фото Сгенерировано ИИ

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:56 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:56

Венчурный фонд SMG Capital обещал инвестировать в 100 украинских стартапов, но за год работы так и не обнародовал ни одного соглашения. Соучредитель Александр Шинкарев говорит, что вложил собственный $1 млн в шесть стартапов, но не называет их. Участники венчурного рынка о SMG Capital почти ничего не слышали, а эксперты сомневаются в реальности планов. Почему анонсированная «фабрика стартапов» не заработала?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні