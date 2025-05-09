«Венчур как погребальная яма». Фонд SMG в размере $10 млн планировал уложиться в 100 стартапов, но исчез с радаров. Что с ним произошло?

Венчурный фонд SMG Capital обещал инвестировать в 100 украинских стартапов, но за год работы так и не обнародовал ни одного соглашения. Соучредитель Александр Шинкарев говорит, что вложил собственный $1 млн в шесть стартапов, но не называет их. Участники венчурного рынка о SMG Capital почти ничего не слышали, а эксперты сомневаются в реальности планов. Почему анонсированная «фабрика стартапов» не заработала?