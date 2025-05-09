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«Венчур як помиральна яма». Фонд SMG розміром $10 млн планував вкластися у 100 стартапів, але зник з радарів. Що з ним сталося?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

5 хв читання

Закриття фонду, венчурні інвестиції це /Згенеровано ШІ

Венчурний фонд в Україні SMG Сapital збирався вкласти $100 000 венчурних інвестицій в 100 стартапів за рік. Що з ним сталося? Фото Згенеровано ШІ

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Венчурний фонд SMG Capital обіцяв інвестувати у 100 українських стартапів, але за понад рік роботи так і не оприлюднив жодної угоди. Співзасновник Олександр Шинкарьов каже, що вклав власні $1 млн у шість стартапів, але не називає їх. Учасники венчурного ринку про SMG Capital майже нічого не чули, а експерти сумніваються в реальності планів. Чому анонсована «фабрика стартапів» не запрацювала?

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