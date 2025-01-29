Школа неудач. Почему умирают украинские стартапы и чему учат их провалы? Отвечают фаундеры, чьи многообещающие проекты остались в прошлом

Слишком высокая самоуверенность, более дешевые китайские прототипы, неадаптивность и нереалистичность бизнес-модели – лишь несколько «почему», ставших на пути успеха для таких украинских стартапов, как SPOKK, Delfast, OVO и EnableTalk. У всех четырех были хорошие шансы для масштабирования, однако сейчас они могут понадобиться скорее в качестве энциклопедического примера неудачных проектов. Что пошло не так и когда? Рассказывают их основатели.

«В нашем представлении создание бизнеса – история о магическом лесе и единорогах. Нет! Забудьте об этом! Всех единорогов убили, а магический лес зачах», – писала в блоге соучредительница и СЕО сервиса страхования домашних животных SPOKK Александра Гладышевская, 35. Через шесть месяцев она поставит свой пятилетний проект на паузу.

Такой результат скорее закономерность, чем исключение. В первые пять лет закрываются 90% стартапов, говорит принципал фонда SMOK и глава правления Techosystem Александр Яценко. В качестве примера он приводит данные платформы Ukrainian Tech Ecosystem Overview: согласно им в Украине идентифицировано более 2000 стартапов. Только за последние полтора года с платформы удалили около 450 компаний, которые прекратили деятельность, говорит Яценко.