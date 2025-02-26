Как объединить карьеру, предпринимательство и личную жизнь? Как сломать «стеклянные потолки» и строить эффективное лидерство? Ответы на эти вопросы обсуждали на форуме Forbes Woman 2025 , объединившем самых влиятельных женщин украинского бизнеса, науки, медиа и государственного сектора.

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Женщина в армии – равноправный партнер

Открывая мероприятие, Рина Резник, руководитель службы сопровождения бригады «Азов», подчеркнула: «Лучшая помощь женщине в армии – это адекватное сотрудничество». Она призвала воспринимать женщин в армии как равноправных участниц процесса, а не тех, кто нуждается в особых условиях. По ее словам, в современных боевых условиях решающую роль играет профессионализм, а не пол. Она подчеркнула, что часть нужд, которые сейчас покрываются гуманитарной помощью, могло бы обеспечивать государство, тогда как саму гуманитарную помощь направляли бы в зоны, где она действительно необходима и где государство не имеет возможности оказать поддержку.

Что необходимо для удачного бизнеса?

Участницы дискуссии о предпринимательстве сошлись в одном: ключевым фактором успеха есть люди и личные качества.

Лидия Билас , основательница образовательных проектов MRIYDIY: «Люди, которые верят в идею так же, как и ты» .

, основательница образовательных проектов MRIYDIY: . Екатерина Зубарева , соучредительница Sleeper: «Характер – это то, что отличает предпринимателя от не предпринимателя» .

, соучредительница Sleeper: . Ольга Копылова, совладелица сети ресторанов «Черноморка»: «Ответственность». Предприниматель должен принимать решения, быть готовым к последствиям и понимать, что его действия влияют на команду, клиентов, партнеров и даже рынок. Ответственность также означает способность брать на себя инициативу в сложных ситуациях, не возлагая всю вину на внешние обстоятельства.

Лидерство и материнство: баланс возможен?

Марина Павлюк (CEO Glovo), Наталья Бойко (советник премьер-министра) и Оксана Журович (CEO OMD Optimum Media) открыто поделились своими страхами, лайфхаками и изменениями в стиле руководства после рождения детей. Главный месседж панельных дискуссий: карьера и материнство могут успешно сосуществовать, если адаптировать подход к лидерству и умело делегировать ответственность. Спикеры рассказали о своих жизненных историях и кейсах, как сочетали материнство с профессиональным развитием, не снижая темпа в карьере. Наталья Бойко акцентировала на важности быть менеджером своей жизни и правильно планировать все его аспекты, чтобы ни одна из сторон – карьера или воспитание детей – не испытывала недостатка внимания.

Как преодолеть «стеклянный потолок»?

Научный подход к карьерному росту представили Ольга Маслова, кандидат биологических наук, и Валерий Палий, академический директор программ по психологии в KSE. «Изучите, как работает ваш организм», – подчеркнула Маслова, подчеркивая важность понимания собственных биоритмов. Палий добавила: «Успех приходит тогда, когда знаешь свои слабые и сильные стороны».

Эмоциональный интеллект в бизнесе

«Злись, но не переставай любить», – именно так Рената Дельпорте, старшая вице-президент HR в SoftServe, сформулировала главное правило лидерства. Она отметила важность разграничения действий человека и его личности, а также установление четких рамок и принципов в командной работе. «Работа в команде – это искусство, которое нуждается в практике», – подытожила она.

Гендерный разрыв в зарплатах: украинское измерение

Во время второй части форума Валерий Решетняк, CEO robota.ua, представил исследование о Gender Pay Gap в Украине. Его выводы: уровень оплаты труда все еще зависит от пола, и эта проблема влияет не только на отдельных работниц, но и на экономику в целом. В некоторых областях разница достигает сейчас 20–30%, а в довоенные времена до 15%, и этот вопрос требует системных изменений.

Он, она и война

Телеведущая Мария Ефросинина и офицер Вооруженных сил Украины Тимур Хромаев поделились откровенными размышлениями о роли мужчин и женщин в современных реалиях во время интервью для Forbes Woman. До этого они никогда не обсуждали тему на таком уровне. В разговоре с изданием пара затронула важные вопросы, как полномасштабное вторжение изменило приоритеты в отношениях и карьере. Кроме того, они отметили критическую важность поддержки друг друга в условиях войны: Мария берет на себя ответственность за «фронт» дома, а Тимур находится на фронте вместе с побратимами. Особое внимание Мария уделила эмоциональным разговорам с 10-летним сыном, которому сложно объяснить, почему в условиях войны не всегда можно обеспечить безопасность. Она также поделилась своими размышлениями с сыном по поводу философских вопросов, которые возникают, когда речь идет об угрозе жизни ее мужа и его отца на фронте.

Как женское лидерство меняет бизнес?

В заключительном блоке дискуссии СЕО «JTI Украина» Светлана Шарамок, вице-президент SoftServe Анастасия Фролова и Наталья Савчук из ПриватБанка поделились, как женщины в топ-менеджменте меняют корпоративную культуру и почему предпринимательство требует смелости к экспансии.

Официальные партнеры мероприятия: ПриватБанк, LʼОréal, OMD Optium Media Ukraine

Партнери экспозоны: Audi, Vichy