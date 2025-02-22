«Сказать, что женщине в бизнесе нелегко – ничего не сказать». Экс-гендиректор «Смарт-Холдинга» Юлия Кирьянова – о своем пути от секретарши в банке до СЕО группы компаний

С 1996 по 2005 годы Юлия Кирьянова строила карьеру в ING Bank в Украине. Позже занимала руководящие должности в холдингах DCH и СКМ. С приходом в 2021 году в «Смарт-Холдинг» – одну из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины – сделала полную операционно-финансовую реструктуризацию бизнеса и вывела убыточный портфель в плюс. Каким был путь Кирьяновой в крупном бизнесе? Forbes Ukraine пересказывает ее выступление на форуме Forbes Woman , состоявшемся 20 февраля в Киеве

Большой бизнес – мое призвание. Знала ли я это в свои 17 лет? Конечно, нет. Так получилось, что 27 лет назад мой первый жизненный вызов и первая победа привели меня в банковский сектор. Там я научилась создавать системные стратегии и делать трансформации в крупных компаниях от замысла к результату.

От моей первой работы до этого выступления прошло 10 019 дней. В этих днях – мои вызовы, принципы и подходы, которые по-разному проявлялись на протяжении карьеры.