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«Сказать, что женщине в бизнесе нелегко – ничего не сказать». Экс-гендиректор «Смарт-Холдинга» Юлия Кирьянова – о своем пути от секретарши в банке до СЕО группы компаний

Контрибьютор Forbes

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С 1996 по 2005 годы Юлия Кирьянова строила карьеру в ING Bank в Украине. Позже занимала руководящие должности в холдингах DCH и СКМ. С приходом в 2021 году в «Смарт-Холдинг» – одну из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины – сделала полную операционно-финансовую реструктуризацию бизнеса и вывела убыточный портфель в плюс. Каким был путь Кирьяновой в крупном бизнесе? Forbes Ukraine пересказывает ее выступление на форуме Forbes Woman, состоявшемся 20 февраля в Киеве

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Большой бизнес – мое призвание. Знала ли я это в свои 17 лет? Конечно, нет. Так получилось, что 27 лет назад мой первый жизненный вызов и первая победа привели меня в банковский сектор. Там я научилась создавать системные стратегии и делать трансформации в крупных компаниях от замысла к результату.

От моей первой работы до этого выступления прошло 10 019 дней. В этих днях – мои вызовы, принципы и подходы, которые по-разному проявлялись на протяжении карьеры.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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