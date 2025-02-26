Як поєднати кар’єру, підприємництво та особисте життя? Як зламати «скляні стелі» та будувати ефективне лідерство? Відповіді на ці питання обговорювали на форумі Forbes Woman 2025 , який об’єднав найвпливовіших жінок українського бізнесу, науки, медіа та державного сектору.

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Жінка в армії — рівноправний партнер

Відкриваючи подію, Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу бригади «Азов», наголосила: «Найкраща допомога жінці в армії – це адекватна співпраця». Вона закликала сприймати жінок у війську як рівноправних учасниць процесу, а не тих, хто потребує особливих умов. За її словами, у сучасних бойових умовах вирішальну роль відіграє професіоналізм, а не стать. Вона підкреслила, що частину потреб, які наразі покриваються гуманітарною допомогою, могла б забезпечувати держава, тоді як сама гуманітарна допомога спрямовувалася б у зони, де вона справді необхідна і де держава не має змоги надати підтримку.

Що потрібно для успішного бізнесу?

Учасниці дискусії про підприємництво зійшлися в одному: ключовим фактором успіху є люди та особисті якості.

Лідія Білас , засновниця освітніх проєктів MRIYDIY: «Люди, які вірять в ідею так само, як і ти» .

, засновниця освітніх проєктів MRIYDIY: . Катерина Зубарєва , співзасновниця Sleeper: «Характер – це те, що відрізняє підприємця від не підприємця» .

, співзасновниця Sleeper: . Ольга Копилова, співвласниця мережі ресторанів «Чорноморка»: «Відповідальність».Підприємець має приймати рішення, бути готовим до наслідків і розуміти, що його дії впливають на команду, клієнтів, партнерів та навіть на ринок. Відповідальність також означає здатність брати на себе ініціативу в складних ситуаціях, не покладаючи всю провину на зовнішні обставини.

Лідерство та материнство: баланс можливий?

Марина Павлюк (CEO Glovo), Наталія Бойко (радниця премʼєр-міністра) та Оксана Журовіч (CEO OMD Optimum Media) відкрито поділилися власними страхами, лайфхаками та змінами в стилі керівництва після народження дітей. Головний меседж панельних дискусій: кар’єра та батьківство можуть успішно співіснувати, якщо адаптувати підхід до лідерства та вміло делегувати відповідальність. Спікерки розповіли про свої життєві історії та кейси, як поєднували материнство з професійним розвитком, не знижуючи темп в кар’єрі. Наталія Бойко акцентувала на важливості бути менеджером свого життя та правильно планувати всі його аспекти, щоб жодна зі сторін — кар’єра або виховання дітей — не відчували нестачі уваги.

Як подолати «скляну стелю»?

Науковий підхід до кар’єрного зростання представили Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, та Валерія Палій, академічна директорка програм з психології в KSE. «Вивчіть, як працює ваш організм», – наголосила Маслова, підкреслюючи важливість розуміння власних біоритмів. Палій додала: «Успіх приходить тоді, коли знаєш власні слабкі й сильні сторони».

Емоційний інтелект у бізнесі

«Злися, але не переставай любити» – саме так Рената Дельпорте, старша віцепрезидентка HR у SoftServe, сформулювала головне правило лідерства. Вона наголосила на важливості розмежування дій людини та її особистості, а також встановлення чітких рамок і принципів у командній роботі. «Робота в команді — це мистецтво, яке потребує практики», – підсумувала вона.

Гендерний розрив у зарплатах: український вимір

Під час другої частини форуму Валерій Решетняк, CEO robota.ua, представив дослідження про Gender Pay Gap в Україні. Його висновки: рівень оплати праці все ще залежить від статі, і ця проблема впливає не лише на окремих працівниць, а й на економіку загалом. У деяких сферах різниця сягає наразі 20-30%, а в довоєнні часи до 15%, і це питання потребує системних змін.

Він, вона і війна

Телеведуча Марія Єфросиніна та офіцер Збройних сил України Тимур Хромаєв поділилися відвертими роздумами про роль чоловіків та жінок у сучасних реаліях, під час інтервʼю для Forbes Woman. До цього вони ніколи не обговорювали тему на такому рівні. У розмові з виданням пара торкнулася важливих питань, як повномасштабне вторгнення змінило пріоритети в стосунках і кар’єрі. Крім того, вони наголосили на критичній важливості підтримки одне одного в умовах війни: Марія бере на себе відповідальність за «фронт» вдома, а Тимур перебуває на фронті разом із побратимами. Особливу увагу Марія приділила емоційним розмовам з її 10-річним сином, якому складно пояснити, чому в умовах війни не завжди можна гарантувати безпеку. Вона також поділилася своїми роздумами з сином щодо філософських питань, які виникають, коли мова йде про загрозу життя її чоловіка і батька на фронті.

Як жіноче лідерство змінює бізнес?

У заключному блоці дискусії СЕО JTI Україна Світлана Шарамок, віцепрезидентка SoftServe Анастасія Фролова та Наталія Савчук із ПриватБанку поділилися, як жінки у топ-менеджменті змінюють корпоративну культуру та чому підприємництво вимагає сміливості до експансії.

Офіційні партнери заходу: ПриватБанк, LʼОréal, OMD Optium Media Ukraine

Партнери експозони: Audi, Vichy