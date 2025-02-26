Як поєднати кар’єру, підприємництво та особисте життя? Як зламати «скляні стелі» та будувати ефективне лідерство? Відповіді на ці питання обговорювали на форумі Forbes Woman 2025, який об’єднав найвпливовіших жінок українського бізнесу, науки, медіа та державного сектору.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Жінка в армії — рівноправний партнер
Відкриваючи подію, Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу бригади «Азов», наголосила: «Найкраща допомога жінці в армії – це адекватна співпраця». Вона закликала сприймати жінок у війську як рівноправних учасниць процесу, а не тих, хто потребує особливих умов. За її словами, у сучасних бойових умовах вирішальну роль відіграє професіоналізм, а не стать. Вона підкреслила, що частину потреб, які наразі покриваються гуманітарною допомогою, могла б забезпечувати держава, тоді як сама гуманітарна допомога спрямовувалася б у зони, де вона справді необхідна і де держава не має змоги надати підтримку.
Що потрібно для успішного бізнесу?
Учасниці дискусії про підприємництво зійшлися в одному: ключовим фактором успіху є люди та особисті якості.
- Лідія Білас, засновниця освітніх проєктів MRIYDIY: «Люди, які вірять в ідею так само, як і ти».
- Катерина Зубарєва, співзасновниця Sleeper: «Характер – це те, що відрізняє підприємця від не підприємця».
- Ольга Копилова, співвласниця мережі ресторанів «Чорноморка»: «Відповідальність».Підприємець має приймати рішення, бути готовим до наслідків і розуміти, що його дії впливають на команду, клієнтів, партнерів та навіть на ринок. Відповідальність також означає здатність брати на себе ініціативу в складних ситуаціях, не покладаючи всю провину на зовнішні обставини.
Лідерство та материнство: баланс можливий?
Марина Павлюк (CEO Glovo), Наталія Бойко (радниця премʼєр-міністра) та Оксана Журовіч (CEO OMD Optimum Media) відкрито поділилися власними страхами, лайфхаками та змінами в стилі керівництва після народження дітей. Головний меседж панельних дискусій: кар’єра та батьківство можуть успішно співіснувати, якщо адаптувати підхід до лідерства та вміло делегувати відповідальність. Спікерки розповіли про свої життєві історії та кейси, як поєднували материнство з професійним розвитком, не знижуючи темп в кар’єрі. Наталія Бойко акцентувала на важливості бути менеджером свого життя та правильно планувати всі його аспекти, щоб жодна зі сторін — кар’єра або виховання дітей — не відчували нестачі уваги.
Як подолати «скляну стелю»?
Науковий підхід до кар’єрного зростання представили Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, та Валерія Палій, академічна директорка програм з психології в KSE. «Вивчіть, як працює ваш організм», – наголосила Маслова, підкреслюючи важливість розуміння власних біоритмів. Палій додала: «Успіх приходить тоді, коли знаєш власні слабкі й сильні сторони».
Емоційний інтелект у бізнесі
«Злися, але не переставай любити» – саме так Рената Дельпорте, старша віцепрезидентка HR у SoftServe, сформулювала головне правило лідерства. Вона наголосила на важливості розмежування дій людини та її особистості, а також встановлення чітких рамок і принципів у командній роботі. «Робота в команді — це мистецтво, яке потребує практики», – підсумувала вона.
Гендерний розрив у зарплатах: український вимір
Під час другої частини форуму Валерій Решетняк, CEO robota.ua, представив дослідження про Gender Pay Gap в Україні. Його висновки: рівень оплати праці все ще залежить від статі, і ця проблема впливає не лише на окремих працівниць, а й на економіку загалом. У деяких сферах різниця сягає наразі 20-30%, а в довоєнні часи до 15%, і це питання потребує системних змін.
Він, вона і війна
Телеведуча Марія Єфросиніна та офіцер Збройних сил України Тимур Хромаєв поділилися відвертими роздумами про роль чоловіків та жінок у сучасних реаліях, під час інтервʼю для Forbes Woman. До цього вони ніколи не обговорювали тему на такому рівні. У розмові з виданням пара торкнулася важливих питань, як повномасштабне вторгнення змінило пріоритети в стосунках і кар’єрі. Крім того, вони наголосили на критичній важливості підтримки одне одного в умовах війни: Марія бере на себе відповідальність за «фронт» вдома, а Тимур перебуває на фронті разом із побратимами. Особливу увагу Марія приділила емоційним розмовам з її 10-річним сином, якому складно пояснити, чому в умовах війни не завжди можна гарантувати безпеку. Вона також поділилася своїми роздумами з сином щодо філософських питань, які виникають, коли мова йде про загрозу життя її чоловіка і батька на фронті.
Як жіноче лідерство змінює бізнес?
У заключному блоці дискусії СЕО JTI Україна Світлана Шарамок, віцепрезидентка SoftServe Анастасія Фролова та Наталія Савчук із ПриватБанку поділилися, як жінки у топ-менеджменті змінюють корпоративну культуру та чому підприємництво вимагає сміливості до експансії.
Офіційні партнери заходу: ПриватБанк, LʼОréal, OMD Optium Media Ukraine
Партнери експозони: Audi, Vichy
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.