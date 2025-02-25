Зарплатные ожидания женщин на 25% ниже, чем у мужчин. Почему так и что с этим делать? Пять выводов и шесть графиков по исследованию Robota.ua

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Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин вырос на 8% с начала полномасштабного вторжения, свидетельствует исследование компании Robota.ua. Одна из причин – дефицит мужчин на рынке труда, отметил СЕО Robota.ua Валерий Решетняк на форуме Forbes Woman, состоявшемся в Киеве 20 февраля. В каких областях разрыв наибольший и как его сократить?
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Средние ожидания женщин – на $140 меньше, чем у мужчин
Женщины в среднем просят на 25% меньшие зарплаты, чем мужчины, сообщил СЕО Robota.ua Валерий Решетняк на форуме Forbes Woman. Компания проанализировала данные более миллиона соискателей работы, которые отзывались на вакансии или обновляли резюме в течение года.
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