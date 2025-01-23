Дезинформация «рулит», Украина готова продать долю «Укрнафты» и хочет растормошить ЕС. Идеи, ощущения и достижения, которые везут Свириденко, Чернышев и Гундер

В швейцарском Давосе завершился экономический форум. Forbes пообщался с его украинскими участниками. Какие впечатления и «успехи» оттуда везут вице-премьеры Юлия Свириденко и Алексей Чернышев и три вещи, наиболее поразившие Наталью Шаповал из KSE, Андрея Гундера из ACC, сооснователя «Шерифа» Дмитрия Стрижова и Ярослава Ажнюка из Petcube.

Сегодня, 23 января, последний день ежегодного Всемирного экономического форума. В Украинском доме прошло около 15 дискуссий, на которых обсуждали энергетику, инновации в оборонной промышленности, инвестиции и т.д.

Украинский десант в Давосе состоял из нескольких десятков бизнесменов, топ-политиков, депутатов, общественных деятелей (часть посещает Давос при организационной поддержке Фонда Виктора Пинчука).