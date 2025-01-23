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Дезінформація «рулить», Україна готова продати частку «Укрнафти» і хоче розтормошити ЄС. Ідеї, відчуття та досягнення, які везуть Свириденко, Чернишов і Гундер

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

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Всесвітній економічний форум /Getty Images

Всесвітній економічний форум Фото Getty Images

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У швейцарському Давосі завершився економічний форум. Forbes поспілкувався з його укрїнськими учасникам. Які враження та «успіхи» звідти везуть віцепремʼєри Юлія Свириденко та Олексій Чернишов, та три речі, які найбільше вразили Наталю Шаповал з KSE, Андрій Гундера з ACC, співзасновника «Шериф» Дмитра Стрижова та Ярослава Ажнюка з Petcube.

Сьогодні, 23 січня останній день щорічного Всесвітнього економічного форуму. В Українському домі відбулось близько п’ятнадцяти дискусій, на яких обговорювали: енергетику, інновації в оборонній промисловості, інвестицій тощо. 

Український десант в Давосі складався з кількох десятків бізнесменів, топполітиків, депутатів, громадських діячів (частина відвідує Давос за організаційної підтримки «Фонду Віктора Пінчука»). 

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