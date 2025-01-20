«Трамп видит мир как транзакцию». В первый день ВЭФ обсудили администрацию нового президента США и его международную политику. Каким будет руководство Трампа? Дневник Давоса от Forbes

Сегодня, 20 января, начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Помимо церемонии открытия с концертом и награждением Crystal Awards, среди событий состоялась дискуссия об инаугурации Дональда Трампа и его первых шагах в роли президента США. В числе участников панели – международный редактор The Economist Патрик Фоулис, президент глобального аналитического центра ORF Самир Саран, главный редактор The National Мина Аль-Орайби и главред Time Сэм Джейкобс. Forbes Ukraine кратко пересказывает главное.

Основные тезисы дискуссии охватывали политический стиль и подход администрации Дональда Трампа 2.0, отличия от первого срока, и более широкое восприятие его президентства.

Ориентация на экономику США

Один из ключевых моментов – более уверенная, прагматичная и экономически ориентированная стратегия по сравнению с предыдущей администрацией. Трамп, получивший большую поддержку избирателей, чем в первый срок, приходит с сильной внутренней позицией. Это позволяет ему быстро внедрять свои решения.

Администрация сосредоточится на реализации масштабных экономических инициатив, в том числе и посредством новых указов. Однако это может создать напряженность в отношениях с Конгрессом и судебной системой.

Международный контекст

В международной политике особый упор Трамп сделает на Ближний Восток, который он называет легким для решения. Вопрос завершения войны между Украиной и Россией он считает более трудным.

Участники дискуссии отметили роль Трампа в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС, хотя Сэм Джейкобс и Патрик Фоулис называют его временным. В то же время вопросы, среди которых влияние Ирана или двухгосударственное решение для Израиля и Палестины, остаются нерешенными.

Администрация Трампа демонстрирует более прагматичный подход. Она стремится минимизировать военное участие, усиливая дипломатическое и экономическое давление. Этот подход олицетворяет общий тренд США к сокращению глобальной роли, которая сфокусировалась только на стратегических регионах. И не в последнюю очередь это связано со слабостью Европы.

Европа, Китай и Латинская Америка

Особое внимание спикеры уделили отношениям США с Европой, Китаем и Латинской Америкой. Трамп, вероятно, предпочтет более транзакционную модель сотрудничества, которая предполагает меньший акцент на альянсы и больше на конкретные договоренности.

Для Европы это означает рост ответственности за свою оборону и политическую стабильность.

В отношении Китая администрация сохранит жесткое экономическое давление, включая тарифы и ограничение технологических трансферов.

В Латинской Америке возможно возобновление доктрины Монро, но конкретные шаги остаются неопределенными.

Роль медиа

Особого упоминания заслужили вызовы для медиа в условиях доминирования новых технологий. Несмотря на растущую роль соцсетей и платформ, традиционные медиа все еще остаются влиятельными, особенно как источник проверенной информации в условиях роста числа фейковых новостей.

Администрация Трампа активно использует технологические платформы для коммуникации, но вместе с тем сохраняет интерес к традиционным медиа, среди них, например, Time и The New York Times. Это подчеркивает стремление нового президента оставаться в центре внимания.

Климат и энергетика

Важный аспект беседы – изменения в энергетической политике и влияние на климатические инициативы.

Подход к «зеленому» переходу, вероятно, станет более прагматичным, с сосредоточением на национальных экономических интересах. Однако глобальные климатические обязательства могут быть пересмотрены, особенно если они противоречат экономическим приоритетам администрации.

В целом редакторы Time, The Economist и The National выразили осторожный оптимизм, но в то же время обеспокоенность из-за непредсказуемости новой администрации.

Участники дискуссии признали, что новый подход США к международной политике может создать как возможности для сотрудничества, так и серьезные вызовы для глобальной стабильности.