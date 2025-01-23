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Заморозка конфликта поставит Украину в слабую позицию перед переговорами – Зеленский /Офис президента Украины
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Заморозка конфликта поставит Украину в слабую позицию перед переговорами – Зеленский

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Офис президента Украины

Заморозка конфликта поставит Украину в слабую позицию перед предстоящими переговорами и выгодна только России, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе. Он назвал это «не лучшим предложением» для Украины.

Ключевые факты

  • По словам Зеленского, «переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми». Для Украины они будут справедливыми при условии гарантии, что «враг вернется, как минимум, к линии до полномасштабного вторжения», и, по мнению президента, это будет «справедливая возможность начать диалог».
  • «И здесь многое зависит от того, как мы смотрим на справедливость – одинаково или по-разному. Это зависит от Соединенных Штатов Америки, от новой администрации, от Европейского союза, от их мнения, от их самостоятельности. От союзнической позиции Америки и Европы, от Глобального Юга в каком-то смысле на сегодняшний день это также зависит», – сказал он.
  • Зеленский добавил, что справедливые переговоры поддерживают Украину со стороны союзников. «Вопрос в том, будет ли Украина, как это было когда-то в Нормандском формате, одна и все остальные. Или Украина будет с союзниками, и в этот раз Россия будет одна. Вот что такое справедливые переговоры», – объяснил Зеленский.
  • Президент подчеркнул, что замораживание войны выгодно для России. «Заморозка конфликта – это не самое лучшее предложение для Украины, это слабая позиция на входе в будущие переговоры для Украины. Это выигрышная позиция для России, потому что они ничего не теряют, они только получают и высвобождают время на то, чтобы восстанавливать свои силы, потому что, я считаю, они хотят прийти снова», – объяснил Зеленский.
  • Он добавил, что хотел бы понимания гарантий безопасности от Европы и президента США Дональда Трампа до переговоров.
  • «России все равно никто верить не будет в Украине, поэтому гарантии безопасности от России меня не очень интересуют. Какая разница в том, что они обещают, если они не держат слово. Гарантии безопасности уже были много раз», – сказал он.
  • Зеленский указал, что не озвучивал то, что Украине нужно 200 000 миротворцев, численность может быть больше, может быть меньше, и она будет зависеть от численности украинской армии. «Если мы уменьшим ее на 200 000, на 300 000, на 500 000, это будет говорить о том, что вместо них понадобятся другие войска. В том количестве, на которое мы уменьшились», – уточнил Зеленский, добавив, что контингент поможет Украине, но данную европейскую инициативу нельзя рассматривать без США.

Контекст

20 января начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Помимо церемонии открытия с концертом и награждением Crystal Awards среди событий состоялась дискуссия вокруг инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов в качестве президента США. Среди участников панели – международный редактор The Economist Патрик Фоулис, президент глобального аналитического центра ORF Самир Саран, главный редактор The National Мина Аль-Орайби и главред Time Сэм Джейкобс. Подробнее об этом – читайте здесь.

Во время выступления на ВЭФ 21 января Зеленский заявил, что Европа должна состояться как глобальный игрок, и ей необходимо объединиться, поскольку Россия может выставить 1,3–1,5 млн солдат, Украина же имеет 800-тысячную армию. О чем еще говорилось в его выступлении – читайте здесь.

По словам президента, для Украины ключом к любому соглашению станут достаточные гарантии безопасности от США и Европы, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения. Зеленский отметил, что он хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем непосредственно взаимодействовать с Путиным. .

22 января Трамп пригрозил Путину, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если президент РФ не заключит мирное соглашение с Украиной. Он призвал Путина прекратить «бессмысленную войну».

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