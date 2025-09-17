Примеры «Хартии», «Азова» и Третьей штурмовой доказывают: сильный имидж повышает мотивацию бойцов, ускоряет сборы и привлекает партнеров. Государственное финансирование не покрывает все потребности армии, поэтому бригады и корпуса ищут ресурсы самостоятельно. Можно ли масштабировать эти практики и сделать их системными?

Кампания «Пауки Допхина» с IT-сообществом DOU принесла «Третьей штурмовой» 23 млн грн, скины monobank для «Азов.one» – 31,5 млн грн. Кампания «За маму. За папу. За Третью штурмовую» привлекла HoReCa, создав масштабный эффект благодаря массовым пожертвованиям от ресторанов. Успешные кампании «#Азова» («Войску нужны разные профессии») закрывали сборы за считанные дни благодаря вирусному эффекту и поддержке партнеров, таких как Work.ua.

Всеукраинская рекламная коалиция в июне ввела новую категорию в коммуникациях – «Военная реклама». Решение развести социальную и военную рекламу приняли потому, что они не могут оцениваться по единым критериям, говорит член наблюдательного совета ВРК и основатель агентства Seventeam Дмитрий Федоренко.