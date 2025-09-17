Прослухати матеріал
Приклади «Хартії», «Азову» і Третьої штурмової доводять: сильний імідж підвищує мотивацію бійців, пришвидшує збори й приваблює партнерів. Державне фінансування не покриває всіх потреб армії, тому бригади і корпуси шукають ресурси самостійно. Чи можна масштабувати ці практики й зробити їх системними?
Кампанія «Павуки Допхіна» з IT-спільнотою DOU принесла «Третій штурмовій» 23 млн грн, скіни monobank для «Азов.one» – 31,5 млн грн, кампанія «За маму. За тата. За Третю штурмову» залучила HoReCa, створивши масштабний ефект завдяки масовим пожертвам від ресторанів. Успішні кампанії «#Азову» («Війську потрібні різні професії») закривали збори за лічені дні завдяки вірусному ефекту та підтримці партнерів, таких як Work.ua.
Всеукраїнська рекламна коаліція у червні ввела нову категорію в комунікаціях – «Військова реклама». Рішення розвести соціальну та військову рекламу ухвалили через те, що вони не можуть оцінюватися за єдиними критеріями, каже член наглядової ради ВРК і засновник агенції Seventeam Дмитро Федоренко.
