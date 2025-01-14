10 млрд грн налогов от Bolt, Uklon, Glovo и других. Правительство и нардепы готовят законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ. Как он выглядит?

Через несколько месяцев Верховная Рада рассмотрит законопроект о налогообложении цифровых платформ, таких как Bolt, Uklon или Glovo. Это обязательство правительства на пути к евроинтеграции и один из маяков Международного валютного фонда. Как выглядит документ, вокруг чего ведутся дискуссии и что о новых правилах думает рынок?

В апреле правительство должно подать в Верховную Раду законопроект об автоматическом международном обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Обмен будет происходить между налоговыми службами более 29 стран, говорится в ответе Министерства финансов на запрос Forbes Ukraine.

Речь идет о компаниях, которые служат платформами для предоставления определенных услуг. В Украине это прежде всего такие крупные игроки, как сервисы такси Uklon или Bolt либо сервис доставки Glovo. Законопроект будет содержать и новые подходы к налогообложению таких цифровых платформ, говорит глава финансового комитета Даниил Гетманцев.