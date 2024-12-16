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Співзасновник Uklon Сергій Смусь /предоставлено пресс-службой
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Наш бизнес – показатель работы экономики». Соучредитель Uklon Сергей Смусь – о конкуренции с Bolt, инвестициях в Defence Tech и экспансии

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

6 хв читання

С учетом военного дисконта оценка Uklon может быть 7-8хEBITDA, говорит соучредитель компании Сергей Смусь Фото предоставлено пресс-службой

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В 2025 году Uklon может запуститься в новой стране, отмечает соучредитель компании Сергей Смусь. Почему компания осторожно подходит к зарубежной экспансии, каковы ключевые направления для Uklon и сколько может стоить компания? Об этом соучредитель компании Сергей Смусь рассказал в эфире YouTube-проекту Business Breakfast от Forbes Ukraine

Лидер украинского рынка онлайн-вызова такси Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в 1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. «После нашего выхода из операционки компания стала выше в цене», – уверяет Смусь.

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