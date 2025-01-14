10 млрд грн податків від Bolt, Uklon, Glovo та інших. Уряд і нардепи готують законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Який вигляд він має?

За кілька місяців Верховна Рада розгляне законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, як-от Bolt, Uklon чи Glovo. Це зобовʼязання уряду на шляху до євроінтеграції та один із маяків Міжнародного валютного фонду. Який вигляд може мати документ, навколо чого точаться дискусії та що про нові правила думає ринок?

У квітні уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Обмін відбуватиметься між податковими службами понад 29 країн, йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Forbes Ukraine.

Ідеться про компанії, що слугують платформами для надання певних послуг. В Україні це перш за все такі великі гравці, як сервіси таксі Uklon чи Bolt або сервіс доставки Glovo. Законопроєкт міститиме й нові підходи до оподаткування таких цифрових платформ, каже голова фінансового комітету Данило Гетманцев.