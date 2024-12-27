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Новое налогообложение для ФЛП, ликвидация МСЭК и повышение тарифов. Что изменится с 1 января 2025 года для бизнеса и населения

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

5 хв читання

Податки для ФОП, підвищення тарифів, транзит РФ /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Forbes Ukraine собрал ключевые изменения для украинцев и бизнеса с 1 января. Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

С 1 января ФЛП будут платить военный сбор, а тарифы на передачу электроэнергии возрастут, минимальная же зарплата – нет. Forbes Ukraine собрал ключевые изменения, которые вступят в силу с нового года

Президент Владимир Зеленский 25 декабря подписал законопроект №9319, отменивший налогообложение ФЛП «задним числом». Теперь ФЛП должно платить военный сбор с 1 января.

На начало года также приходятся ликвидация МСЭК, изменение тарифов на передачу электроэнергии и посылки «Укрпочты». Также в январе Нацбанк возвращает довоенную практику стресс-тестирования банков.

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