Центр экономической стратегии собрал прогнозы девяти украинских и зарубежных аналитиков относительно экономики Украины. Какие ожидания для ВВП, инфляции и курса гривны? Главное из них

По итогам 2025 года ВВП Украины должен превысить знаковый показатель в $200 млрд. Под конец года прогнозы на 2025-й несколько ухудшились из-за атак РФ на энергетику и уменьшения потребительского спроса. Обновленный консенсус-прогноз Центра экономической стратегии (ЦЭС) на этот год – плюс 2% ВВП, что в итоге даст $212 млрд номинального ВВП.

Ожидания на 2026-й пока довольно разнятся – от 1% роста до 5%. Медиана – 2,4%. Но концептуально опрошенные ЦЭС экономисты единогласны – без завершения боевых действий рост экономики будет очень сдержанным.