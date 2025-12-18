Центр економічної стратегії зібрав прогнози дев'яти українських і закордонних аналітиків щодо економіки України. Які очікування для ВВП, інфляції та курсу гривні? Головне з них

За підсумками 2025 року ВВП України має перевищити знаковий показник у $200 млрд. Під кінець року прогнози на 2025-й дещо погіршилися через атаки РФ на енергетику та зменшення споживчого попиту. Оновлений консенсус-прогноз Центру економічної стратегії (ЦЕС) на цей рік – плюс 2% ВВП, що зрештою дасть $212 млрд номінального ВВП.

Очікування на 2026-й поки доволі різняться – від 1% зростання до 5%. Медіана – 2,4%. Але концептуально опитані ЦЕС економісти одностайні – без завершення бойових дій зростання економіки буде дуже стриманим.