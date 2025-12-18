Підписка від 49 грн
Forbes Digital

Понад $200 млрд ВВП і стабільна гривня. Економіка зростатиме повільно, а до ризиків війни додалася європейська бюрократія. Дев’ять прогнозів на 2026 рік

Центр економічної стратегії зібрав прогнози дев'яти українських і закордонних аналітиків щодо економіки України. Які очікування для ВВП, інфляції та курсу гривні? Головне з них

За підсумками 2025 року ВВП України має перевищити знаковий показник у $200 млрд. Під кінець року прогнози на 2025-й дещо погіршилися через атаки РФ на енергетику та зменшення споживчого попиту. Оновлений консенсус-прогноз Центру економічної стратегії (ЦЕС) на цей рік – плюс 2% ВВП, що зрештою дасть $212 млрд номінального ВВП.  

Очікування на 2026-й поки доволі різняться – від 1% зростання до 5%. Медіана – 2,4%. Але концептуально опитані ЦЕС економісти одностайні – без завершення бойових дій зростання економіки буде дуже стриманим. 

