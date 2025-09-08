В Украине уже больше месяца действует постановление Национального банка о внедрении открытого банкинга. Forbes Ukraine разобрался, какие сервисы открытого банкинга планируют внедрить банки и небанковские учреждения и что это даст клиентам?

Банки и небанковские учреждения готовятся к запуску сервисов на базе открытого банкинга, первые появятся в начале 2026 года.

С августа в Украине заработало постановление НБУ об открытом банкинге. Он предполагает обмен банковскими данными клиентов среди финансовых учреждений и осуществление платежей через специальные онлайн-каналы API.