Все банковские счета в одном приложении. В Украине разрешили открытый банкинг. Что это изменит для рынка и клиентов

Мария Денисюк
відкритий банкінг, банки, Нацбанк

Украинские банки внедряют открытый банкинг

В Украине уже больше месяца действует постановление Национального банка о внедрении открытого банкинга. Forbes Ukraine разобрался, какие сервисы открытого банкинга планируют внедрить банки и небанковские учреждения и что это даст клиентам?

Банки и небанковские учреждения готовятся к запуску сервисов на базе открытого банкинга, первые появятся в начале 2026 года.

С августа в Украине заработало постановление НБУ об открытом банкинге. Он предполагает обмен банковскими данными клиентов среди финансовых учреждений и осуществление платежей через специальные онлайн-каналы API.

