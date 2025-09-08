В Україні вже понад місяць діє постанова Національного банку про впровадження відкритого банкінгу. Forbes Ukraine розібрався, які сервіси відкритого банкінгу планують впровадити банки і небанківські установи та що це дасть клієнтам?

Банки та небанківські установи готуються до запуску сервісів на базі відкритого банкінгу, перші зʼявляться на початку 2026 року.

З серпня в Україні запрацювала постанова НБУ про відкритий банкінг. Він передбачає обмін банківськими даними клієнтів серед фінансових установ та здійснення платежів через спеціальні онлайн-канали API.