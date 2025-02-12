«Запуск сейчас – только первый шаг». Топ-менеджер Revolut – о целях в Украине, планах на банковскую лицензию, операциях в крипте и команде. Интервью

Британский Revolut заработал в Украине. Что наиболее стремительная финтех-компания в мире предлагает требовательному украинскому клиенту и с кем будет конкурировать? Рассказывает руководитель запуска новых рынков Revolut Дмитрий Стрельчук

Финтех-компания Revolut после завершения бета-тестирования официально приступила к работе в Украине. «Украина для нас – приоритетный рынок», – сообщает руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук, 34. Он работает в финтех-компании более шести лет, а с января 2024-го – отвечает за международную экспансию Revolut в Мексике, Бразилии, Индии и Украине.

«В Украине наибольший интерес от пользователей по сравнению с другими странами, где сейчас идет процесс запуска», – говорит Стрельчук.

Необанк предлагает украинцам инвестиции более чем в 200 криптовалют и ценные металлы, мультивалютный счет, а также валютные переводы без ограничений.

Чем еще Revolut планирует привлечь украинцев?

Интервью отредактировано и сокращено для понятности.

О причинах и потенциальной стоимости выхода на украинский рынок, бета-тесте и доступных функциях

Осенью 2024 года команда Revolut праздновала отметку в 50 млн пользователей своего сервиса. Но в эфире корпоративного подкаста CGMO Revolut Антуан Ле Нель заявил, что европейская экспансия приведет до 100 млн пользователей, а глобальная задача – вырасти в десять раз. Какое место Украины в этих планах?

Вместе с Украиной мы одновременно запускаем несколько рынков – Бразилию, Индию, Мексику. В Мексике уже получили банковскую лицензию. В Бразилии и Индии проходит тестовый режим работы для сотрудников. Конечно, большая часть наших клиентов сосредоточены в Великобритании и Европе.

Украина для нас – приоритетный рынок. У нас есть цель получить банковскую лицензию. Это общая стратегия Revolut – быть локальным банком. Запуск сейчас – только первый шаг.

Первые слухи о том, что Revolut собирается выйти на украинский рынок, появились в ноябре 2024-го. Когда возникла идея запуска?

Начали работать с украинской аудиторией раньше. В марте 2022-го банковские карты смогли открыть находящиеся за рубежом украинцы. Большое количество людей уехало из Украины и им нужен сервис для перевода средств с низкой комиссией. Для нас это была больше их поддержка, чем бизнес.

Базово хотели помочь не только путем благотворительных проектов, но и технологически ввести сервис, который помогал бы украинцам.

Тогда стало ясно, что это интересный продукт для украинской аудитории. Это один из факторов, который побуждал нас заходить в Украину.

Тогда карточки открыли около 450 000 человек, сколько из них осталось с вами?

Около 100 000 каждый месяц пользуются продуктом.

Как стандартно проходит выход Revolut на новый рынок?

При выходе на новый рынок стандартно позволяем пользователям зарегистрироваться в письме ожидания. Затем выборочно приглашаем людей для тестирования приложения. В Украине наибольший интерес от пользователей по сравнению с другими странами, где сейчас происходит процесс запуска.

В письме ожидания зарегистрировались около 260 000 пользователей. Например, в Индии и Мексике было на 20% пользователей меньше, но и рынок гораздо больше.

Думаю, на это повлияло то, что один из основателей, Влад Яценко – украинец. Также Revolut сделал множество благотворительных инициатив для украинцев.

Компания задонатила около £2 млн, а наши пользователи – £10 млн для различных фондов, сотрудничающих с Украиной. В начале войны это был Красный Крест и UK for UNHCR и небольшой проект British Ukrainian Aid.

Можем работать только с благотворительными фондами, зарегистрированными в Великобритании и Европе и не вновь созданными. Поэтому, к сожалению, не работаем напрямую с украинскими фондами.

Лимитированная серия карт Clear Sky (чистое небо) Фото Фото Revolut

CEO Revolut Ник Сторонский в интервью рассказывал, что на запуск нового продукта обычно нужна небольшая команда из десятка человек, год–полтора и £2-3 млн инвестиций. Для Украины был такой же порядок цифр?

Выход занял более одного года. Требовалось согласовать технические моменты и интеграцию с «Дією», провести оценку рисков в отношении потенциальных финансовых преступлений и злоупотреблений. Относительно стоимости – порядок цифр примерно такой.

С какими продуктами Revolut выходит на украинский рынок? Есть ли отличие от бета-тестирования?

Добавили больше функций в последние две недели тестирования. Основные открытия счета в европейском банке, все переводы между пользователями мгновенные и без комиссий. Карта, которую мы выдаем – мультивалютная, можно присоединить более 30 валют. У других украинских банков под каждую валюту – отдельная карта.

Есть доступ к SEPA, то есть люди, работающие на зарубежные компании, могут получать оплату за предоставленные услуги в валюте, а также SWIFT-платежи.

Также у нас есть специальная карта для детей. В ней родители могут, например, присылать деньги ребенку за выполнение определенных задач и в целом менеджерить его расходы.

Есть возможность инвестировать в криптовалюту. В приложении доступно около 220 токенов, можно продавать и покупать ценные металлы – золото, платину и т.д.

Доступна физическая карта, которую доставляет Новая Почта – понятный украинцам провайдер.

Физическая карта Revolut для украинцев Сейчас есть лимитированная серия карт, она выглядит как украинский флаг. Этот проект делали для открытия счетов украинцев в Европе, который назывался Clear Sky (чистое небо), потому что хотим, чтобы небо над Украиной стало чистым. Для украинцев выпуск этой карты – бесплатный, оплатить нужно только за доставку из Европы. Пользователям из Европы и Британии для получения этой карты необходимо сделать пожертвование не менее £5 (или эквивалент) Агентству ООН по делам беженцев. Со своей стороны, Revolut планирует передать на благотворительность дополнительные средства, равные сумме пожертвований, но до £200 000. Все собранные деньги пойдут в пользу партнерской благотворительной организации Revolut – UK for UNHCR, которая помогает и поддерживает вынужденных переселенцев и беженцев как на территории Украины, так и за ее пределами. Читать больше Свернуть

Об украинской банковской лицензии, гривневой карте и инвестициях в криптовалюту

Сейчас перевод валюты за границу для физлиц ограничен до 100 000 грн в месяц. Revolut не подпадает под эти ограничения?

У Revolut нет лимитов, которые есть в Украине, ведь это европейский банковский счет. Лимиты могут сработать на стороне украинских банков. На нашей стороне не устанавливаем лимиты на любые переводы из Украины и в Украину, или в другие страны.

В приложении нет гривневой карты, есть ли она в планах?

Да, это один из функционалов, который мы хотим предоставить пользователям в Украине, но для этого нужна банковская лицензия.

Сейчас пользователи могут перевести с карты Revolut на карты украинских банков. Если это гривневая карта в Украине, то перевод автоматически конвертируется.

Нацбанк считает, что компании понадобится лицензия. Какая именно – будет зависеть от формата работы. Вы уже определились с этим вопросом?

Не могу комментировать наши договоренности с регуляторами. Это политика компании. Наша цель – иметь хорошие отношения со всеми регуляторами. Получить лицензию – это приоритетная задача. Однако конкретные сроки не готовы комментировать.

Кстати, в 2021-м встречались в Лондоне в офисе – я и Влад Яценко с Михаилом Федоровым и заместителем НБУ Алексеем Шабаном. И тогда речь шла о поощрении новых бизнесов в Украине. Отношение было очень хорошее, было видно, что украинские власти действительно заинтересованы в заходе новых компаний.

У нас нет финальной даты, когда сможем получить лицензию. Но думаю, что дискуссия с Нацбанком будет рабочая.

Если вы получите лицензию, то фактически будете подвергаться регуляторным ограничениям по валюте. Зачем вам это?

Будем соблюдать правила и нормы, которые есть в Украине. Имея банковскую лицензию, определенный спектр продуктов можем предоставлять дополнительно – кредиты, эквайринг для бизнеса и т.д. К тому же ситуация постоянно меняется и потенциально эти ограничения могут стать более мягкими.

Упоминали об инвестициях в криптовалюту, какие операции пока доступны?

Базово – инвестиции, пользователи могут продавать и покупать криптовалюту. Второй – учебный продукт Crypto Learn & Earn. Пользователи могут проходить различные криптокурсы и получать награды в крипте за это. Криптовалюту можно прислать другому пользователю в Revolut. Для этих операций нет никаких лимитов.

Далее планируем запустить функционал, позволяющий получать крипту с/на Revolut в качестве транзакции на блокчейн. Такой сервис доступен в Европе и Великобритании. Изучаем возможности, как это сделать в Украине.

Помогла ли Минцифры в процессе запуска Revolut в Украине?

Одна из важных вещей – это интеграция в «Дію». Минцифры заинтересованы в том, чтобы продуктом пользовалось еще больше бизнесов. В том числе – Revolut, а интеграция с «Дією» предоставляет лучшую защиту. К примеру, в Европе, чтобы открыть счет в Revolut, нужно сделать фото паспорта или ID-карты.

В Украине также нужно это сделать, в нашем случае это одно из требований европейских регуляций, а верификация через «Дію» позволяет проверить, действительно ли это лицо существует. Это гораздо безопаснее, чем просто фотография документа человека.

О конкуренции, портрете украинского пользователя и команде

Украинские пользователи достаточно требовательны к банковскому сервису. Даже крупные банки обновляют свои приложения довольно часто. Чем Revolut может удивить украинцев?

Согласен, что в Украине банковские услуги очень развиты. Если сравнивать Revolut с украинскими банками – это два разных бизнеса. Украинские банки сфокусированы только на украинском бизнесе.

Мы – глобальный банк. В мире никто не делает ничего похожего на то, что мы делаем, когда предоставляем доступ в нескольких странах, и это все работает, как одна компания.

И в Европе, и в Великобритании много готовых продуктов, которые сейчас недоступны для украинцев, но мы будем работать над тем, чтобы сделать их доступными. Пока не готов раскрыть больше деталей.

Кто ваши основные конкуренты на украинском рынке?

Конкурируем в определенной степени с monobank, некоторые наши функции пересекаются, но в общем – это два разных продукта. monobank – это продукт в Украине, Revolut – продукт в Европе. Предоставляем доступ к европейскому банковскому счету.

Кто пользователь Revolut в Украине?

Первая категория – это человек, который связан с Европой или Великобританией и делает переводы средств из Европы в Украину или глобально.

Вторая – потенциальные фрилансеры и все, кто хочет получать средства из-за границы простым способом. Не каждая компания в Европе может просто отправлять средства в Украину.

Вы стали первым резидентом Дія.City. Будете работать в этом налоговом режиме в Украине?

Действительно, Revolut стала первой компанией-членом Дия.City еще в начале 2022-го. Тогда планировали нанять до 100 человек в течение первого года. В основном разработчиков, которые могут работать для наших глобальных проектов. Через две недели началась полномасштабная война.

Revolut пришлось заморозить планы по найму дополнительных людей в Украине. Около 40 человек работают в Украине удаленно на наших глобальных проектах.

Приостановили это членство в период полномасштабного вторжения. Сейчас Revolut – не участник Дия.City, но планируем получить этот статус снова.

Сейчас они оформлены как ФЛП. Но в наших планах обновить их на эти гиг-контракты в Дія.City.

Все зависит от военной ситуации, также занимает время настройка системы управления зарплатами сотрудников согласно контрактам, которые мы планировали использовать.

Отец Ника Сторонского, нынешний генеральный директор АО «Газпром Промгаз», с октября 2022 года находится под украинскими санкциями. Видите ли вы в этом риски для развития в Украине?

Не могу комментировать отношения других людей, которые не касаются нашего бизнеса. Но бизнес, который мы ведем, регулируется в соответствии с требованиями банковских лицензий в Литве и Великобритании. Эти страны больше всех поддерживают Украину. Revolut соблюдает все режимы санкций в Украине.

Проверяем пользователей в Украине при открытии счета на наличие примененных к ним санкций. Не разрешаем открывать счета или делать транзакции тем, кто каким-либо образом связан с санкциями.

Также карту не могут открыть ПЭПы.

Есть ограничения, по которым люди, находящиеся на временно оккупированной территории Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, не могут использовать продукты Revolut.

Для этого существует две проверки: первая – проверка IP-документов в процессе онбординга. Вторая – если человек прошел регистрацию на одной территории, а затем переместился на другую – проверяем IP-адреса. Если за определенное время мы видим, что логинов больше, чем нужно, дополнительно проверяем эти счета и потенциально можем отказать этому пользователю.

Планируете ли расширять команду и снимать офис?

Хотели бы нанимать больше людей в Украине. Это очень интересный рынок с квалифицированным персоналом.

Относительно офиса – за две недели до начала полномасштабного вторжения открыли офис в Украине. Потом нам пришлось его закрыть. Ибо физический офис повышает опасность для сотрудников.

Дальше все зависит от стабилизации военной ситуации в стране. Хотим, чтобы наши сотрудники находились в безопасности.