«Запуск зараз – лише перший крок». Топменеджер Revolut – про цілі в Україні, плани на банківську ліцензію, операції у крипті та команду. Інтервʼю

Британський Revolut запрацював в Україні. Що найбільш стрімка фінтех-компанія у світі пропонує вибагливому українському клієнту і з ким конкуруватиме? Розповідає керівник запуску нових ринків Revolut Дмитро Стрельчук

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні. «Україна для нас – пріоритетний ринок», – повідомляє керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук, 34. Він працює в фінтех-компанії понад шість років, а з січня 2024-го – відповідає за міжнародну експансію Revolut у Мексиці, Бразилії, Індії та Україні.

«В Україні найбільша зацікавленість від користувачів, порівняно з іншими країнами, де зараз йде процес запуску», – каже Стрельчук.

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази без обмежень.

Чим ще Revolut планує привабити українців?

Інтервʼю відредаговано та скорочено для зрозумілості.

Про причини та потенційну вартість виходу на український ринок, бета-тест і доступні функції

Восени 2024-го команда Revolut святкувала відмітку у 50 млн користувачів свого сервісу. Але в ефірі корпоративного подкасту CGMO Revolut Антуан Ле Нель заявив, що європейська експансія приведе до 100 млн користувачів, а глобальна задача – вирости вдесятеро. Яке місце України у цих планах?

Разом з Україною ми одночасно запускаємо декілька ринків – Бразилія, Індія, Мексика. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників. Звісно більша частина наших клієнтів зосереджені у Великій Британії та Європі.

Україна для нас – пріоритетний ринок. У нас є ціль отримати банківську ліцензію. Це загальна стратегія Revolut – бути локальним банком. Запуск зараз – лише перший крок.

Перші чутки, що Revolut збирається вийти на український ринок з’явилися у листопаді 2024-го. Коли зʼявилась ідея запуску?

Почали працювати з українською аудиторією раніше. У березні 2022-го банківські картки змогли відкрити українці, що знаходяться за кордоном. Велика кількість людей виїхала з України і їм потрібен сервіс для переказу коштів з низькою комісією. Для нас це була більше їхня підтримка, ніж бізнес.

Базово хотіли допомогти не лише шляхом благодійних проєктів, а технологічно запровадити сервіс, який допомагав би українцям.

Тоді стало зрозуміло: це цікавий продукт для української аудиторії. Це один з факторів, який нас спонукав заходити в Україну.

Тоді картки відкрили близько 450 000 людей, скільки з них залишилось з вами?

Близько 100 000 кожного місяця користуються продуктом.

Як стандартно проходить вихід Revolut на новий ринок?

При виході на новий ринок стандартно даємо змогу користувачам зареєструватися у листі очікування. Потім вибірково запрошуємо людей для тесту застосунку. В Україні найбільша зацікавленість від користувачів, порівняно з іншими країнами, де зараз йде процес запуску.

У листі очікування зареєструвались близько 260 000 користувачів. Наприклад, в Індії та Мексиці було на 20% користувачів менше, але й ринок значно більший.

Думаю, на це вплинуло, те що один із засновників, Влад Яценко, – українець. Також Revolut зробив велику кількість благодійних ініціатив для українців.

Компанія задонатила близько £2 млн, а наші користувачі – £10 млн для різних фондів, які співпрацюють з Україною. На початку війни це був Червоний Хрест та UK for UNHCR і невеликий проєкт British Ukrainian Aid тощо.

Можемо працювати лише з благодійними фондами, які зареєстровані у Великій Британії та Європі та не є новоствореними. Тому, на жаль, не працюємо напряму з українськими фондами.

Лімітована серія карт Clear Sky (чисте небо) Фото Фото Revolut

CEO Revolut Нік Сторонський в інтерв’ю розповідав, що на запуск нового продукту зазвичай потрібна невелика команда з десятка людей, рік–півтора часу та £2-3 млн інвестицій. Для України був такий самий порядок цифр?

Вихід зайняв більше одного року. Потрібно було погодити технічні моменти та інтеграцію з «Дія», провести оцінку ризиків відносно потенційних фінансових злочинів і зловживань тощо. Щодо вартості – порядок цифр приблизно такий.

З якими продуктами Revolut виходить на український ринок? Чи є відмінність від бета-тестування?

Додали більше функцій в останні два тижні тестування. Основні – відкриття рахунку в європейському банку, всі перекази між користувачами – миттєві та без комісій. Картка, яку ми видаємо – мультивалютна, можна приєднати понад 30 валют. В інших українських банків під кожну валюту – окрема картка.

Є доступ до SEPA, тобто люди, які працюють на закордонні компанії, можуть отримувати оплату за надані послуги у валюті, а також SWIFT-платежі.

Також у нас є спеціальна карта для дітей. У ній батьки можуть, наприклад, надсилати гроші дитині за виконання певних задач та загалом менеджерити її витрати.

Є можливість інвестувати у криптовалюту. В застосунку доступно близько 220 токенів, можна продавати та купувати цінні метали – золото, платину тощо.

Доступна фізична карта, яку доставляє Нова Пошта – зрозумілий українцям провайдер.

Фізична картка Revolut для українців Зараз є лімітована серія карт, вона виглядає як український прапор. Цей проєкт робили для відкриття рахунків українців в Європі, який називався Clear Sky (чисте небо), бо хочемо, щоб небо над Україною стало чистим. Для українців випуск цієї картки – безкоштовний, сплатити потрібно лише за доставку з Європи. Користувачам з Європи та Британії для отримання цієї картки необхідно зробити пожертву не менш ніж £5 (або еквівалент) Агентству ООН у справах біженців. Зі своєї сторони Revolut планує передати на благодійність додаткові кошти, рівні сумі пожертв, але до £200 000. Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut – UK for UNHCR, яка допомагає і підтримує вимушених переселенців та біженців як на території України, так і за її межами. Читати більше Згорнути

Про українську банківську ліцензію, гривневу карту та інвестиції у криптовалюту

Зараз переказ валюти за кордон для фізосіб обмежений до 100 000 грн на місяць. Revolut не підпадає під ці обмеження?

У Revolut немає лімітів, які є в Україні, адже це європейський банківський рахунок. Ліміти можуть спрацювати на стороні українських банків. На нашій стороні не встановлюємо ліміти на будь-які перекази з та в Україну, або в інші країни.

У застосунку немає гривневої картки, чи є вона в планах?

Так, це один з функціоналів, який ми хочемо надати користувачам в Україні, але для цього потрібна банківська ліцензія.

Зараз користувачі можуть переказати з картки Revolut на картки українських банків. Якщо це гривнева картка в Україні, то переказ автоматично конвертується.

Нацбанк вважає, що компанії знадобиться ліцензія. Яка саме – залежатиме від формату роботи. Ви вже визначилися з цим питанням?

Не можу коментувати наші домовленості з регуляторами. Це політика компанії. Наша ціль – мати гарні відносини з усіма регуляторами. Отримати ліцензію – це пріоритетна задача. Проте, конкретні строки не готовий коментувати.

До речі, у 2021-му мали зустріч у Лондоні в офісі – я та Влад Яценко з Михайлом Федоровим і заступником НБУ Олексієм Шабаном. І тоді йшла мова про заохочення нових бізнесів в Україну. Ставлення було дуже хороше, було видно, що українська влада дійсно зацікавлена в заході нових компаній.

У нас немає фінальної дати, коли зможемо отримати ліцензію. Але думаю, дискусія з Нацбанком буде робоча.

Якщо ви отримаєте ліцензію, то фактично ви будете підпадати під регуляторні обмеження по валюті. Навіщо це вам?

Будемо дотримуватися правил та норм, які є в Україні. Маючи банківську ліцензію є спектр продуктів, які можемо надавати додатково – кредити, еквайринг для бізнесу тощо. До того ж ситуація постійно змінюється і потенційно ці обмеження можуть стати мʼякшими.

Згадували про інвестиції в криптовалюту, які операції наразі доступні?

Базово – інвестиції, користувачі можуть продавати та купувати криптовалюту. Другий – навчальний продукт Crypto Learn & Earn. Користувачі можуть проходити різні криптокурси та отримувати нагороди в крипті за це. Криптовалюту можна прислати іншому користувачеві в Revolut. Для цих операцій немає жодних лімітів.

Далі плануємо запустити функціонал, що дає змогу отримувати крипту з/на Revolut як транзакції на блокчейн. Такий сервіс доступний в Європі та Великій Британії. Вивчаємо можливості, як це зробити в Україні.

Чи допомогла Мінцифри в процесі запуску Revolut в Україні?

Одна з важливих речей – це інтеграція в «Дію». Мінцифри зацікавлені в тому, щоб продуктом користувалися ще більше бізнесів. У тому числі – Revolut, а інтеграція з «Дією» надає кращий захист. Наприклад, в Європі, щоб відкрити рахунок у Revolut, потрібно зробити фото паспорта чи ID-карти.

В Україні також потрібно це зробити, в нашому випадку – це одна з вимог європейських регуляцій, а верифікація через «Дію» дозволяє перевірити, чи дійсно ця особа існує. Це набагато безпечніше, ніж просто фотографія документа людини.

Про конкуренцію, портрет українського користувача та команду

Українські користувачі доволі вибагливі до банківського сервісу. Навіть великі банки оновлюють свої додатки досить часто. Чим Revolut може здивувати українців?

Згоден, що в Україні банківські послуги дуже розвинуті. Якщо порівнювати Revolut з українськими банками – це два різні бізнеси. Українські банки сфокусовані тільки на український бізнес.

Ми – глобальний банк. У світі ніхто не робить нічого схожого на те, що робимо ми, коли надаємо доступ у кількох країнах, і це все працює, як одна компанія.

І в Європі, і в Великій Британії є багато готових продуктів, які зараз недоступні для українців, але ми працюватимемо над тим, щоб зробити їх доступними. Наразі не готовий розкрити більше деталей.

Хто ваші основні конкуренти на українському ринку?

Конкуруємо певною мірою з monobank, деякі наші функції перетинаються, але загалом – це два різних продукти. monobank – це продукт в Україні, Revolut – продукт в Європі. Надаємо доступ до європейського банківського рахунку.

Хто користувач Revolut в Україні?

Перша категорія – це людина, яка повʼязана з Європою, чи Великою Британією, і робить перекази коштів з Європи в Україну або глобально.

Друга – потенційні фрілансери та всі, хто хоче отримувати кошти з-за кордону простим способом. Не кожна компанія в Європі може просто відправляти кошти в Україну.

Керівник запуску нових ринків Дмитро Стрельчук. Фото з особистого архіву

Ви стали першим резидентом Дія.City. Будете працювати на цьому податковому режимі в Україні?

Дійсно, Revolut стала першою компанією-членом Дія.City ще на початку 2022-го. Тоді планували найняти до 100 людей протягом першого року. В основному розробників, які можуть працювати для наших глобальних проєктів. Через два тижні почалась повномасштабна війна.

Revolut довелось заморозити плани з найму додаткових людей в Україні. Близько 40 людей працюють в Україні віддалено на наших глобальних проєктах.

Призупинили це членство на період повномасштабного вторгнення. Зараз Revolut – не учасник Дія.City, але плануємо отримати цей статус знову.

Зараз вони оформлені як ФОПи. Але у наших планах поновити їх на ці гіг-контракти в Дія.City.

Усе залежить від військової ситуації, також займає час налаштування системи управління зарплатами співробітників, згідно контрактів, які ми планували використовувати.

Батько Ніка Сторонського, нинішній генеральний директор АТ «Газпром Промгаз», з жовтня 2022-го перебуває під українським санкціями. Чи бачите ви в цьому ризики для розвитку в Україні?

Не можу коментувати відносини інших людей, які не дотичні до нашого бізнесу. Але бізнес, який ми ведемо, регулюється згідно з вимогами банківських ліцензій в Литві та Великій Британії. Ці країни найбільше підтримують Україну. Revolut дотримується всіх режимів санкцій в Україні.

Перевіряємо користувачів в Україні при відкритті рахунку на наявність застосованих до них санкцій. Не дозволяємо відкривати рахунки, чи робити транзакції тим, хто якимось чином повʼязаний з санкціями.

Також картку не можуть відкрити ПЕПи.

Є обмеження, за яким люди, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, не можуть користуватись продуктами Revolut.

Для цього існує дві перевірки: перша – перевірка ІР-документів у процесі онбордингу. Друга – якщо людина пройшла реєстрацію на одній території, а потім перемістилась на іншу – перевіряємо IP-адреси. Якщо за певний час бачимо, що логінів більше, ніж потрібно, додатково перевіряємо ці рахунки і потенційно можемо відмовити цьому користувачеві.

Чи плануєте розширювати команду та винаймати офіс?

Хотіли б наймати більше людей в Україні. Це дуже цікавий ринок з кваліфікованим персоналом.

Щодо офісу – за два тижні до початку повномасштабного вторгнення відкрили офіс в Україні. Потім нам довелося його закрити. Бо фізичний офіс підвищує небезпеку для співробітників.

Далі все залежить від стабілізації військової ситуації в країні. Хочемо, аби наші співробітники перебували у безпеці.