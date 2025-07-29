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«Аэрофлот» продолжает отменять десятки рейсов из-за кибератаки

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля отменила 22 рейса из московского аэропорта «Шереметьево» и 31 рейс в столицу. Об этом пишет российский «Интерфакс».

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Подробности

  • Отмена касалась как собственных рейсов «Аэрофлота», так и выполнявшихся совместно с дочерней компанией «Россия».
  • До 10:00 отмена рейсов была единичной, после чего расписание собственных рейсов компании стабилизировалось, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Во вторник планируется выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по первоначальному расписанию (216 парных рейсов из 233).
  • Накануне в понедельник было выполнено около 80% рейсов от запланированной суточной программы, уточнили в компании. Изменения в расписании, в частности отмена, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно.

Контекст

28 июля хакерская группировка Silent Crow заявила, что полностью уничтожила внутреннюю ІТ-инфраструктуру российской авиакомпании «Аэрофлот» в результате масштабной операции, которая длилась год. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с кибератакой «чрезвычайно тревожной».

По словам хакеров, вместе с группой «Киберпартизаны» они в течение года проникали в корпоративную сеть «Аэрофлота» и уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов. Они утверждают, что получили доступ к базам данных истории полетов, скомпрометировали ключевые корпоративные системы, взяли под контроль компьютеры работников, в том числе руководства, а также скопировали данные с серверов прослушивания и систем мониторинга персонала.

Хакеры оценили объем украденных данных в 12 ТВ баз данных, 8 ТВ файлов из Windows Share и 2 ТВ корпоративной почты. Все эти ресурсы теперь уничтожены или недоступны, а их восстановление может стоить десятки миллионов долларов. Ущерб носит стратегический характер», – заявили в Silent Crow.

По оценкам экспертов «Коммерсанта», лишь отмена около 100 рейсов за один день обошлась компании по меньшей мере в 275 млн рублей. Для «Аэрофлота», который только в 2024 году начал получать прибыль (64 млрд рублей по МСФО и 22 млрд по РСБУ) после многолетних убытков, это значительный удар.

Аналитики РБК подтверждают эти оценки, добавляя, что с учетом потерь из-за низкой заполненности самолетов суточные убытки могут достигать 500 млн рублей.

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