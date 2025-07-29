Авіакомпанія «Аерофлот» 29 липня скасувала 22 рейси з московського аеропорту «Шереметьєво» та 31 рейс до столиці. Про це пише російський «Інтерфакс» .

Деталі

Скасування стосувалися як власних рейсів «Аерофлоту», так і тих, що виконувалися спільно з дочірньою компанією «Росія».

До 10:00 скасування рейсів були поодинокими, після чого розклад власних рейсів компанії стабілізувався, повідомили у пресслужбі «Аерофлоту». У вівторок планується виконати 93% рейсів із Москви та назад за початковим розкладом (216 парних рейсів із 233).

Напередодні, у понеділок, було виконано близько 80% рейсів від запланованої добової програми, уточнили в компанії. Зміни в розкладі, зокрема скасування, переважно торкнулися рейсів із Москви та назад.

Контекст

28 липня хакерське угруповання Silent Crow заявило, що повністю знищило внутрішню ІТ-інфраструктуру російської авіакомпанії «Аерофлот» у результаті масштабної операції, яка тривала рік. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав ситуацію з кібератакою «надзвичайно тривожною».

За словами хакерів, разом із групою «Кіберпартизани» вони протягом року проникали в корпоративну мережу «Аерофлоту» і знищили близько 7000 фізичних та віртуальних серверів. Вони стверджують, що отримали доступ до баз даних історії польотів, скомпрометували ключові корпоративні системи, взяли під контроль комп’ютери працівників, зокрема керівництва, а також скопіювали дані із серверів прослуховування та систем моніторингу персоналу.

Хакери оцінили обсяг викрадених даних у 12 ТБ баз даних, 8 ТБ файлів із Windows Share та 2 ТБ корпоративної пошти. «Усі ці ресурси тепер знищені або недоступні, а їхнє відновлення може коштувати десятки мільйонів доларів. Збитки мають стратегічний характер», – заявили в Silent Crow.

За оцінками експертів «Коммерсанта», лише скасування близько 100 рейсів за один день обійшлося компанії щонайменше в 275 млн рублів. Для «Аерофлоту», який лише у 2024 році почав отримувати прибуток (64 млрд рублів за МСФЗ та 22 млрд за РСБО) після багаторічних збитків, це значний удар.

Аналітики РБК підтверджують ці оцінки, додаючи, що з урахуванням втрат через низьку заповненість літаків добові збитки можуть досягати 500 млн рублів.