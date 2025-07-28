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Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно /Getty Images

Getty Images

Хакерская группировка Silent Crow заявила о полном уничтожении внутренней IТ-инфраструктуры авиакомпании «Аэрофлот» в результате длительной и масштабной операции. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале группировки от 28 июля. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации, пишет «Коммерсантъ». Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с кибератакой на «Аэрофлот» «весьма тревожной».

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Ключевые факты

  • По утверждениям хакеров, они вместе с группой «Киберпартизаны» в течение года находились внутри корпоративной сети российской авиакомпании и уничтожили почти 7000 физических и виртуальных серверов.
  • Хакеры утверждают, что получили доступ к базам данных истории полетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, взяли под контроль персональные компьютеры работников, в том числе руководства, а также скопировали данные с серверов прослушивания и систем наблюдения и контроля за персоналом.
  • Объем полученных данных оценивается в 12 ТБ баз данных, 8 ТБ файлов из Windows Share и 2 ТБ корпоративной почты. «Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, а восстановление может стоить десятки миллионов долларов. Нанесенный ущерб носит стратегический характер», – отметили в Silent Crow.
Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно /Фото 1

Последствия кибератаки. Скриншот: Silent Crow

Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно /Фото 2

Последствия кибератаки.

Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно /Фото 3

Последствия кибератаки. Скриншот: Silent Crow

Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно /Фото 4

Последствия кибератаки. Скриншот: Silent Crow

Сотни отмененных рейсов и «тревожность» Кремля: хакеры заявили об уничтожении IТ-инфраструктуры «Аэрофлота». Что об этом известно /Фото 5

Последствия кибератаки. Скриншот: Silent Crow

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  • Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» отменили более 100 рейсов. По состоянию на полдень 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что отменила 49 пар рейсов (туда и обратно) из Москвы в города России, а также в Ереван, Минск и Астану. В список отмененных вошли рейсы авиакомпании «Россия», которая входит в одну группу с «Аэрофлотом». Кроме того, по меньшей мере восемь пар рейсов были задержаны, в том числе рейс из Москвы в Ташкент и обратно. В компании отметили, что с полуночи до полудня 28 июля было выполнено 76 из 123 запланированных рейсов с вылетом или прилетом в московский аэропорт «Шереметьево», где базируется «Аэрофлот».
  • Сбой затронул не только «Аэрофлот» и «Россию», но и рейсы лоукостера «Победа». На сайте компании появилось сообщение для пассажиров задержанных и отмененных рейсов. Однако точное количество отмененных или задержанных рейсов «Победы» на сайте не указано.
  • Министерство транспорта РФ сообщило, что совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» организовало пересадку части пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа».
  • «Аэрофлот» отменил часть рейсов, запланированных до конца недели. Согласно информации на сайте «Аэрофлота», на 28 июля было запланировано более 350 рейсов «Аэрофлота» и «России» с вылетом из Москвы, из которых 22 рейса отмечены как отмененные. До конца недели также отменено более 60 рейсов из Москвы: 29 июля – 21 рейс, 30 июля – 12, 31 июля – 18, а 1 и 2 августа – по пять рейсов. Какая часть отмен связана со сбоем, пока неизвестно.
  • В аэропорту собрались толпы пассажиров, которых «Аэрофлот» попросил покинуть терминалы, пообещав вернуть деньги за билеты в ближайшие 10 дней.
  • «Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возврат и переоформление билетов», – сообщили в компании. Сегодня же авиаперевозчик подтвердил масштабный сбой в работе информационных сервисов, из-за которого было отменено около 50 рейсов.
  • В «Аэрофлоте» отметили, что возврат средств за отмененные рейсы пока невозможен – эта функция станет доступной только после возобновления работы сервисов компании.
  • На фоне отмены рейсов из-за сбоя в системе акции «Аэрофлота» упали почти на 4%.

Контекст

«Аэрофлот» – крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В 2024 году эти три компании перевезли 55,3 млн пассажиров, а их доля на российском рынке авиаперевозок составляла 42,3%, пишет «Коммерсантъ». По состоянию на 2024 год маршрутная сеть авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» насчитывала 248 регулярных направлений, тогда как сеть «Победы» охватывала 94 направления.

В последние недели в РФ неоднократно отменяли и переносили авиарейсы из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Часто из-за угроз атак БПЛА ограничивалась работа аэропорта «Шереметьево», где базируется «Аэрофлот».

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