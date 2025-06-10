Apple впервые предоставит разработчикам приложений доступ к своим моделям искусственного интеллекта

Apple впервые предоставит миллионам разработчиков приложений доступ к своим моделям искусственного интеллекта, поскольку технологический гигант стремится извлечь выгоду из своей обширной аппаратной и программной экосистемы и получить преимущество перед конкурентами, пишет Financial Times.
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Ключевые факты
- Производитель iPhone проявил осторожность в своем ежегодном мероприятии для разработчиков 9 июня, представив обновления своих операционных систем и новые функции программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, избежав при этом громких анонсов, характерных для предыдущих конференций. Акции Apple 9 июня снизились на 1,2%.
- Генеральный директор Тим Кук заявил, что компания стремится «использовать возможности Apple Intelligence», имея в виду модернизацию своего программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, впервые анонсированную на прошлогоднем мероприятии.
- Разработчики смогут протестировать новые функции программного обеспечения начиная с 9 июня, а полное развертывание для потребителей состоится осенью, сказал Кук. Функции ИИ доступны только на последних моделях iPhone.
- Руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги заявил, что открытие моделей искусственного интеллекта третьим сторонам «позволит создать совершенно новую волну интеллектуальных возможностей в приложениях, которыми люди пользуются ежедневно».
- Модели работают локально на устройствах Apple, то есть им не нужен доступ к облачному серверу или сетевому подключению, что компания подчеркивает как существенное преимущество в плане конфиденциальности и безопасности.
- Первоначально доступ к моделям искусственного интеллекта Apple будет ограничен небольшими моделями, которые работают локально на устройствах и оптимизированы для таких функций, как реферирование текста.
- Apple также представляет функцию ИИ-перевода звонков и сообщений в реальном времени с использованием моделей, работающих локально на пользовательском устройстве, а также ряд других дополнительных обновлений, таких как возможность функции визуального поиска.
- Отдельно Apple просматривает и унифицирует внешний вид различных операционных систем в том, что она называет своим «самым масштабным обновлением дизайна программного обеспечения».
- В то же время инвесторы озабочены тем, что Apple рискует отстать в технологической гонке с такими компаниями, как Google, Samsung и Huawei, предлагающими «смартфоны с искусственным интеллектом».
- Первоначальный запуск Apple Intelligence столкнулся с препятствиями, а более продвинутый и разговорный помощник Siri, анонсированный на прошлогодней конференции, еще не запущен. 9 июня не было никаких упоминаний об обновленной Siri, которую считают решающей для открытия возможностей ИИ на iPhone.
Контекст
Американская компания с 1976 года удивляет рынок своими прорывными технологиями. Но в случае с ИИ так не произошло. Forbes Ukraine собрал восемь причин из материала Bloomberg, почему Apple не удается покорить искусственный интеллект.
Компания Apple также сталкивается с неудачами в Китае из-за геополитической неопределенности, не позволяющей ей развернуть новые функции на ключевом рынке, где она уже теряет долю рынка в пользу местных конкурентов.
Аналитики давно интересуются, как Apple может интегрировать и в конце концов монетизировать функции ИИ в свой бизнес App Store, который принес компании более $30 млрд дохода в 2024 году, по оценкам Bank of America. Один из способов может включать приложения, предлагающие «премиальные» функции ИИ, за которые Apple берет комиссию, как она в настоящее время делает с цифровых покупок через App Store.
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