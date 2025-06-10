Apple впервые предоставит разработчикам приложений доступ к своим моделям искусственного интеллекта

Apple впервые предоставит миллионам разработчиков приложений доступ к своим моделям искусственного интеллекта, поскольку технологический гигант стремится извлечь выгоду из своей обширной аппаратной и программной экосистемы и получить преимущество перед конкурентами, пишет Financial Times .

Ключевые факты

Производитель iPhone проявил осторожность в своем ежегодном мероприятии для разработчиков 9 июня, представив обновления своих операционных систем и новые функции программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, избежав при этом громких анонсов, характерных для предыдущих конференций. Акции Apple 9 июня снизились на 1,2%.

Генеральный директор Тим Кук заявил, что компания стремится «использовать возможности Apple Intelligence», имея в виду модернизацию своего программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, впервые анонсированную на прошлогоднем мероприятии.

Разработчики смогут протестировать новые функции программного обеспечения начиная с 9 июня, а полное развертывание для потребителей состоится осенью, сказал Кук. Функции ИИ доступны только на последних моделях iPhone.

Генеральный директор Apple Тим Кук Фото Getty Images

Руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги заявил, что открытие моделей искусственного интеллекта третьим сторонам «позволит создать совершенно новую волну интеллектуальных возможностей в приложениях, которыми люди пользуются ежедневно».

Модели работают локально на устройствах Apple, то есть им не нужен доступ к облачному серверу или сетевому подключению, что компания подчеркивает как существенное преимущество в плане конфиденциальности и безопасности.

Первоначально доступ к моделям искусственного интеллекта Apple будет ограничен небольшими моделями, которые работают локально на устройствах и оптимизированы для таких функций, как реферирование текста.

Apple также представляет функцию ИИ-перевода звонков и сообщений в реальном времени с использованием моделей, работающих локально на пользовательском устройстве, а также ряд других дополнительных обновлений, таких как возможность функции визуального поиска.

Отдельно Apple просматривает и унифицирует внешний вид различных операционных систем в том, что она называет своим «самым масштабным обновлением дизайна программного обеспечения».

В то же время инвесторы озабочены тем, что Apple рискует отстать в технологической гонке с такими компаниями, как Google, Samsung и Huawei, предлагающими «смартфоны с искусственным интеллектом».

Первоначальный запуск Apple Intelligence столкнулся с препятствиями, а более продвинутый и разговорный помощник Siri, анонсированный на прошлогодней конференции, еще не запущен. 9 июня не было никаких упоминаний об обновленной Siri, которую считают решающей для открытия возможностей ИИ на iPhone.

Контекст

Американская компания с 1976 года удивляет рынок своими прорывными технологиями. Но в случае с ИИ так не произошло. Forbes Ukraine собрал восемь причин из материала Bloomberg, почему Apple не удается покорить искусственный интеллект.

Компания Apple также сталкивается с неудачами в Китае из-за геополитической неопределенности, не позволяющей ей развернуть новые функции на ключевом рынке, где она уже теряет долю рынка в пользу местных конкурентов.

Аналитики давно интересуются, как Apple может интегрировать и в конце концов монетизировать функции ИИ в свой бизнес App Store, который принес компании более $30 млрд дохода в 2024 году, по оценкам Bank of America. Один из способов может включать приложения, предлагающие «премиальные» функции ИИ, за которые Apple берет комиссию, как она в настоящее время делает с цифровых покупок через App Store.