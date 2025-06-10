Apple вперше надасть розробникам додатків доступ до своїх моделей штучного інтелекту

Apple вперше надасть мільйонам розробників додатків доступ до своїх моделей штучного інтелекту, оскільки технологічний гігант прагне отримати вигоду зі своєї великої апаратної та програмної екосистеми і здобути перевагу перед конкурентами, пише Financial Times .

Ключові факти

Виробник iPhone виявив обережність у своєму щорічному заході для розробників 9 червня, представивши оновлення своїх операційних систем і нові функції програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, уникнувши при цьому гучних анонсів, які були характерні для попередніх конференцій. Акції Apple 9 червня знизилися на 1,2%.

Генеральний директор Тім Кук заявив, що компанія прагне «використовувати можливості Apple Intelligence», маючи на увазі модернізацію свого програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, вперше анонсовану на минулорічному заході.

Розробники зможуть протестувати нові функції програмного забезпечення, починаючи з 9 червня, а повне розгортання для споживачів відбудеться восени, сказав Кук. Функції ШІ доступні лише на останніх моделях iPhone.

Генеральний директор Apple Тім Кук Фото Getty Images

Керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі заявив, що відкриття моделей штучного інтелекту третім сторонам «дозволить створити абсолютно нову хвилю інтелектуальних можливостей у додатках, якими люди користуються щодня».

Моделі працюють локально на пристроях Apple, тобто їм не потрібен доступ до хмарного сервера або мережного підключення, що компанія підкреслює як істотну перевагу в плані конфіденційності та безпеки.

Спочатку доступ до моделей штучного інтелекту Apple буде обмежений невеликими моделями, які працюють локально на пристроях та оптимізовані для таких функцій, як реферування тексту.

Apple також представляє функцію ШІ-перекладу дзвінків і повідомлень у реальному часі з використанням моделей, що працюють локально на пристрої користувача, а також низку інших додаткових оновлень, таких як можливість функції візуального пошуку. Конкурент Samsung представив схожу функцію, яка працює на моделях Google, на початку минулого року.

Окремо Apple переглядає та уніфікує зовнішній вигляд своїх різних операційних систем у тому, що вона називає своїм «наймасштабнішим оновленням дизайну програмного забезпечення».

Водночас інвестори стурбовані тим, що Apple ризикує відстати в технологічних перегонах із такими компаніями, як Google, Samsung і Huawei, що пропонують «смартфони зі штучним інтелектом».

Початковий запуск Apple Intelligence зіткнувся з перешкодами, а більш просунутий і розмовний голосовий помічник Siri, анонсований на торішній конференції, ще не запущений. 9 червня не було жодних згадок про оновлену Siri, яку вважають вирішальною для відкриття можливостей ШІ на iPhone.

Контекст

Американська компанія з 1976 року дивує ринок своїми проривними технологіями. Але у випадку з ШІ так не сталося. Forbes Ukraine зібрав вісім причин з матеріалу Bloomberg, чому Apple не вдається підкорити штучний інтелект.

Компанія Apple також стикається з невдачами в Китаї через геополітичну невизначеність, яка не дозволяє їй розгорнути нові функції на ключовому ринку, де вона вже втрачає частку ринку на користь місцевих конкурентів.

Аналітики давно цікавляться, як Apple може інтегрувати і зрештою монетизувати функції ШІ у свій бізнес App Store, який приніс компанії більш ніж $30 млрд доходу в 2024 році, за оцінками Bank of America. Один із способів може включати додатки, що пропонують «преміальні» функції ШІ, за які Apple бере комісію, як вона в цей час робить із цифрових покупок через App Store.